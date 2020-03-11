Когда ждать вспышку коронавируса в Украине, – иммунолог

Украинцы будут возвращаться из Италии в Украину на Пасху, поэтому проникновение коронавируса в страну может увеличиться. Об этом сказал доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий в комментарии изданию «ГОРДОН».



«Италия – достаточно популярная в туристическом плане страна. Украина тут в более выгодном положении, так как не является экономической Меккой. У нас не так много встреч, конференций, выставок и так далее. К тому же, у нас нет крупных общин выходцев из Юго-Восточной Азии. Этот момент тоже имеет значение. Но вообще попадание вируса в страну – это был лишь вопрос времени. Тем более, люди будут возвращаться из Италии в Украину на ту же Пасху. А значит, проникновение коронавируса в страну может увеличиться. Вирус не признает границ. В современном мире полностью закрыть границы просто невозможно. Очевидно, некоторые случаи заболевания будут упускаться. Ни одна система в мире не сможет предотвратить все угрозы. Ну, разве что за исключением закрытых стран типа Туркменистана и Северной Кореи», – отметил иммунолог.

Он не исключает, что после спада в летний период осенью коронавирус может вернуться с большей силой. «Еще один вопрос – готовы ли наши граждане заявлять о наличии симптомов, которые похожи на те, что есть при коронавирусе? Учитывая то, как у нас люди относятся к тем, кто потенциально заражен или был эвакуирован из Китая. Люди прибывают в Украину не только из Италии и Китая, но и из других стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Как вирус будет вести себя в дальнейшем – сказать сложно. Мы видим, что он мутировал. Можно предположить, что в летний период в Северном полушарии вирус никуда не денется. А осенью вернется с еще большей силой. Китай предпринял беспрецедентные меры, чтобы предотвратить передачу вируса. Они дали результат. Но нельзя исключать, что вирус мог пойти на спад как раз на время проведения этих мероприятий. В Китае процент умерших из числа заболевших составляет 2%, в Италии – около 4%. Теоретически это можно объяснить тем, что в Италии больше людей пожилого возраста. Но пока это только гипотеза», – резюмировал Лапий.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 11 марта утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на 3 недели.