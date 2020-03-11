Украина готова встретить кризис, – премьер

Украина сегодня имеет более сильные позиции, чем на начало мирового финансового кризиса 2008 года, заявил на брифинге по итогам заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Фактически мы стоим на пороге, а в некоторых странах уже есть начало финансово-экономического кризиса. Украина сейчас в этот кризис мировой входит намного более крепкой, чем это было в 2008 году. У нас как никогда большая ликвидность у банков, у нас высокие золотовалютные резервы, у нас есть запас по бюджетному курсу, у нас достаточно позитивный диалог с МВФ», – сказал он.

Премьер добавил, что отечественные экспортеры позитивно оценивают дополнительные возможности, которые открываются вместе с началом кризиса. «Я пока не буду утешать и говорить, что от кризиса мы выиграем, но с точки зрения тех инструментов, которые есть в распоряжении Министерства финансов, Министерства экономики, Национального банка Украины, мы встретить финансовый кризис готовы, как и готовы встретить кризис, связанный с коронавирусом», – добавил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) важно для Украины не только с точки зрения получения очередного транша, но и для поддержания доверия международных инвесторов. Украина выполняет взятые на себя обязательства.