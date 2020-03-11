Угрожал полиции ножом: Жителю Луганщины может грозить до 3 лет за решеткой

На Луганщине сообщили о подозрении местному жителю, который угрожал патрульным полицейским ножом. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Рубежанским отделом Северодонецкого местной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту угрозы убийством в отношении сотрудников управления патрульной полиции в Луганской области при исполнении ими служебных обязанностей (ч. 1 ст. 345 УК Украины)», – сказано в сообщении.

По материалам следствия, 10 марта в Рубежном патрульные полицейские приехали по вызову горожан, которые сообщили о нарушении общественного порядка. Оказалось, что нетрезвый 62-летний местный житель вел себя агрессивно и вызывающе по отношению к прохожим. На требование полицейских прекратить хулиганские действия правонарушитель не отреагировал и, достав из кармана нож, начал угрожать патрульным.

Отмечается, что нарушитель был задержан, ему сообщили о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Санкция ч. 1 ст. 345 УК Украины предусматривает до 3 лет лишения свободы.