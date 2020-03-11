Сколько граждан Украины находятся в наиболее пораженных коронавирусом странах (Инфографика)

В странах, где больше всего распространился коронавирус, продолжают находиться граждане Украины. В Китае сейчас остаются 592 наших соотечественника, а в Италии более 15,5 тыс. украинцев, передает «Слово і Діло».

Так, в Китае, где по последним данным, заболело более 80 тыс. 950 человек, после эвакуации украинцев сейчас на консульском учете находится 592 гражданина Украины. По информации Министрства иностранных дел (МИД), фактическое количество украинцев в Китае может быть больше.

В Италии, где зафиксировали уже более 10 тыс. 150 случаев инфицирования коронавирусом, находятся не менее 15 тыс. 632 украинцев. Такую цифру озвучили в МИД в конце февраля. Речь идет о тех, кто находится на консульском учете, но неизвестно, сколько в стране туристов и украинцев, которые поехали в Италию работать не по рабочей визе, а по безвизу.

Иран пока считается третьей страной по количеству больных коронавирусом, где, по последним данным, инфицировано уже более 8 тыс. человек. Украинцев в Иране, по официальным данным, 850 человек.

В Южной Корее заболело более 7 тыс. 755 человек. На консульском учете в этой стране находится 3 тыс. 120 украинцев со статусом резидента (свыше 90 дней). Ни одного обращения или сообщения о заболевании украинцев не поступало.

Франция официально указывает, что в стране зафиксировано 1 тыс. 784 инфицированных людей. По разным данным, во Франции проживает около 50 тыс. украинцев.

В Испании ситуация с заболеванием почти такая же, как во Франции (1 тыс. 695 больных), но украинцев там на порядок больше – около 111 тыс. человек. Не говоря о тех, кто приехал в страну подзаработать на несколько месяцев по безвизу.

В Германии также стремительно растет уровень заболеваемости (по последним данным – более 1 тыс. 565 человек). После того, как страна упростила возможность трудоустройства иностранцев, украинцы, знающие немецкий язык, активно поехали на заработки в Германию. Сейчас там находятся не менее 230 тыс. наших сограждан.

В такой большой стране, как США, где проживает более 140 млн человек, пока зафиксировано чуть более 1 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Сейчас в Соединенных Штатах находится от 900 тыс. до 1,5 млн украинцев.

Даже островное государство Япония уже имеет свою печальную статистику: заболели 581 человек. На консульском учете в Японии сейчас находятся 1 тыс. 824 украинца.

В Швейцарии инфицировано 491 человек. Сейчас в стране находится 11 тыс. украинцев.

Инфографика: «Слово і Діло»

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины на заседании 11 марта утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине. В частности, запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на 3 недели и ограничения на проведение массовых мероприятий.

Напомним, по состоянию на 11 марта в Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Всего за весь период Центр общественного здоровья Украины получил 43 сообщения о подозрении на заболевание COVID-19.