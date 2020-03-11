Ограничения на КПВВ Донбасса: Куда будут везти людей с подозрением на коронавирус (Видео)

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донбасса продолжают действовать временные ограничения. Граждан Украины с температурой могут не пропускать из-за риска распространения коронавируса. Правозащитники считают, что это нарушает конституционные права граждан.

Так, каждого пересекающего КПВВ «Майорское» (Донецкая обл.) обследуют бесконтактным термометром. На днях командующий Объединенными силами своим приказом запретил пропускать граждан с жаром на подконтрольную Украине территорию. «Эти ограничения касаются граждан, пересекающих линию разграничения со стороны временно оккупированной территории. И которые не имеют регистрации на подконтрольной части Украины», – пояснил помощник начальника Краматорского пограничного отряда Игорь Заруднев.

По словам правозащитников, такое решение незаконно, ведь нарушает некоторые статьи Конституции. В частности, нельзя гражданину запрещать передвигаться по территории своей страны и лишать права на медицинскую помощь. «Люди со слабыми признаками инфекции, а таких 80% от всех больных, они спокойно пройдут на контрольную территорию. Однако люди – граждане Украины, у которых температура будет выше – 38 и больше – и которые действительно будут нуждаться в медицинской помощи, они не будут допущены. А это прямая угроза их жизни и здоровью», – говорит правозащитница Ирина Пецко.

Но пограничники утверждают, что на сегодня не было ни одного случая, когда бы человеку запретили пересечение КПВВ из-за высокой температуры.

Если же больные коронавирусом на пунктах пропуска все же будут, везти их, в частности, будут в Константиновку.

А в Славянске в случае всплеска инфекций в городе также планируют развернуть собственные базы. «Это будет одна из турбаз отдаленная от жилого сектора. Название я ее не буду говорить. Определились с двумя местами дислокации. Одно из лечебных учреждений, а также, чтобы людей не пугала такая изоляция, чтобы она была комфортная – это будет одна из туристических баз», – сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.

Все медработники Славянска пройдут обучение. «На этой неделе мы будем проводить занятия в лечебных учреждениях, и к концу недели – начале следующей недели мы собираемся провести общегородское тренировочное занятие, чтобы медицинские работники четко понимали, кто, что, в какой последовательности должен сделать, в случае появления такого пациента», – сказала начальник отдела здравоохранения Славянского городского совета Елена Джим.

В прифронтовом Бахмуте уже запретили массовые мероприятия. Здесь больницы тоже готовятся принимать и детей, и взрослых. «Два бокса в детском отделении на 4 койки. При массовом поступлении взрослого населения запланировано перепрофилирование отдельно расположенного корпуса № 3 терапевтического отделения на 50 коек», – сообщила начальник управления здравоохранения Бахмутского горсовета Елена Миронова.

В Краматорске тоже действует запрет на концерты, спектакли и митинги. Но закроют ли КПВВ на Донбассе из-за всплеска инфекций – пока вопрос открытый.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины на заседании 11 марта утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на 3 недели. А также, что КМУ не исключает варианта введения дополнительных ограничительных мер с целью недопущения распространения коронавируса в виде ограничений передвижений внутри страны в случае, если ситуация с распространением данного заболевания будет ухудшаться.

Источник: ТК «Донбасс»