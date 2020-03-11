Рекорд Украины: Более 10 тыс. жителей Луганщины вслух читали стихи Тараса Шевченко (Видео)

На Донбассе по-особенному решили отметить 206-й день рождения украинского поэта, художника и мыслителя Тараса Шевченко. По случаю годовщины со дня рождения и 159-й годовщины со дня смерти Шевченко жители 72 населенных пунктов Луганщины одновременно вслух читали его поэзию – отрывок из поэмы «Сон». Более 10 тысяч жителей хотели попасть в книгу рекордов Украины.

Так, 10 марта в десятках городов и поселков Луганщины дети и взрослые вышли на главные улицы, чтобы процитировать Кобзаря. Первой попыткой была репетиция. Чтобы все получалось синхронно. Участники должны были зачитать хором отрывок из поэмы «Сон». «Мы взяли специально стихотворение, которое в школьной программе. Для того, чтобы была знакома эта поэзия наибольшему количеству людей», – пояснила начальник управления культуры Луганской областной государственной администрации Алина Адамчук.

Некоторым произведение вспоминалось трудно. «Я учила в школе. Не могу повторить. У меня есть, но это будет нечестно, если я буду подглядывать», – сказала женщина.

«Я пришел, чтобы выучить», – поделился парень.

Библиотекарь из Северодонецка Анна Скрипник такую акцию считает полезной для школьников. «Дети очень часто берут Шевченко, очень часто. Чаще, чем современных поэтов. Потому что эта поэзия близка к сердцу, учится легко и очень душевная. Дети это любят и понимают», – говорит она.

Некоторые участники говорили, что пришли на акцию не ради рекорда, а по зову сердца. «Вся Украина увидит, что Луганщина – это Украина, что мы знаем украинский язык», – добавила Анна Скрипник.

«Это, наверное, из всех авторов, которые учили в школе, этот самый такой сердцу дороже», – заявил исполняющий обязанности Северодонецкого городского головы Вячеслав Ткачук.

Ровно в час дня участники начали читать под команду ведущих. Сначала Северодонецк. «І нема тому почину, і краю немає, ніхто його не додбає, і ніхто не розруйнує» – эти слова одновременно повторяли пять сотен людей на центральной площади в Лисичанске.

Сначала организаторы надеялись привлечь к акции 15 населенных пунктов Луганщины, но в день чтения согласились желающие из 72 городов, поселков и сел. «По предварительным подсчетам, в установлении рекорда приняли участие 11 529 участников. Рекорд Украины установлен», – зафиксировал событие глава общественного союза «Луганская ассоциация организации лиц с инвалидностью» Николай Надуличный.

После акции участники возложили цветы к памятнику Тараса Шевченко.

Источник: ТК «Донбасс»