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ВСУ и НАТО: Министр обороны назвал «реальную» и пока «недосягаемую» цели в сотрудничестве

11.03.20 20:36
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Целью реформирования военной сферы должно стать максимальное обеспечение возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) взаимодействовать с силами НАТО. Об этом заявил новоназначенный министр обороны Украины Андрей Таран сегодня, 11 марта, выступая перед подчиненными.

«Учитывая наши реалии, главной задачей Министерства обороны вместо амбициозной, но недостижимой в ближайшее время цели полной адаптации ВС Украины к стандартам НАТО, должна быть вполне реальная цель – максимальное обеспечение способности Вооруженных сил Украины взаимодействовать с силами Альянса», – заявил Таран

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