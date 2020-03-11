Госбюро расследований начало новое следствие в отношении «Роттердам +»

Отмена формулы «Роттердам +» нанесла ущерб потребителям. Это главный тезис нового производства Государственного бюро расследований, передает телеканал «Украина».

С тех пор, как данная методика расчета цен угля не действует, электроэнергия значительно подорожала, а потребители из своего кармана переплатили почти 4,5 млрд грн. Это расчеты энергетического эксперта Дмитрия Марунича. Они и стали основой расследование ГБР. Между тем Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура четвертый год продолжают искать убытки от формулы «Роттердам +», и до сих пор прямых доказательств не обнародовали.