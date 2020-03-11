В «ДНР» отменяют ряд электричек

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области с завтрашнего дня, 12 марта, отменяется курсирование некоторых пригородных поездов. Об этом сообщает один из местных Telegram-каналов со ссылкой на информацию «ДЖД».
Отмену электричек объясняют экономией расходов.
Всего отменят четыре маршрута:
- Донецк – Мандрыкино (из Донецка в 05:30, из Мандрыкино в 06.41);
- Ясиноватая – Иловайск (из Ясиноватой в 12.53, из Иловайска в 18:58);
- Менчугово – Новый Свет (из Менчугово в 06:30, из Нового Света в 07:25);
- Иловайск – Мушкетово (из Иловайска в 15:47, из Мушкетово в 17:43).