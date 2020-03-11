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В «ДНР» отменяют ряд электричек

11.03.20 20:58
Пресс-служба Донецкой железной дороги
Пресс-служба Донецкой железной дороги

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области с завтрашнего дня, 12 марта, отменяется курсирование некоторых пригородных поездов. Об этом сообщает один из местных Telegram-каналов со ссылкой на информацию «ДЖД».

Отмену электричек объясняют экономией расходов.

Всего отменят четыре маршрута:

  • Донецк – Мандрыкино (из Донецка в 05:30, из Мандрыкино в 06.41);
  • Ясиноватая – Иловайск (из Ясиноватой в 12.53, из Иловайска в 18:58);
  • Менчугово – Новый Свет (из Менчугово в 06:30, из Нового Света в 07:25);
  • Иловайск – Мушкетово (из Иловайска в 15:47, из Мушкетово в 17:43).

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