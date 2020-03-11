В «ДНР» отменяют ряд электричек

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области с завтрашнего дня, 12 марта, отменяется курсирование некоторых пригородных поездов. Об этом сообщает один из местных Telegram-каналов со ссылкой на информацию «ДЖД».

Отмену электричек объясняют экономией расходов.

Всего отменят четыре маршрута: