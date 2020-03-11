Вышли на акцию протеста: В Торецке шахтеры выступают против незаконной добычи угля (Видео)

В прифронтовом Торецке (Донецкая обл.) арендаторы пытаются запустить шахту имени Святой Матроны Московской. Сотрудники убеждены, что работы хотят начать без разрешений. Поэтому сегодня, 11 марта, горняки вышли на акцию протеста.

Так, на проходной шахты часть сотрудников пыталась попасть на территорию предприятия. Считают, что здесь начали незаконно добывать уголь. «Пропуск есть, пропуск вот он, а нас не пропускают на территорию шахты», – сказала женщина.

«Тот участок, где они собрались добывать уголь, он не зарегистрирован ни в инспекции, не согласован ни с представителями военизированной горноспасательной службой, ни с представителями горной инспекции, ни с инспекцией по труду – абсолютно ни с кем», – говорит работник шахты Дмитрий Баленко.

По словам горняков, они не могут уволиться и получить справку о задолженности, потому что отдел кадров не работает. «Расчетного отдела нет, они все рассчитались. Мы даже рассчитаться не можем с шахты», – сказал сотрудник шахты.

«Вот я сегодня приехал, чтоб рассчитаться и на другую шахту пойти, а я не могу на территорию шахты зайти. Что мне делать?», – добавил горный мастер Александр.

Пока одних работников на территорию не пускали, другие выходили со смены. «Мы там недолго работали. Я ничего не решаю здесь», – говорит работник шахты.

В администрацию шахты горняки пробивались мимо проходной. Представитель от киевского руководства не назвался и отказался общаться. «Я не буду общаться, никаких интервью и комментариев давать не буду», – заявил мужчина.

По словам общественного активиста Владимира Ельца, за помощью уже обратились к правоохранителям. «Мы подали заявление в полицию по поводу того, что мы знаем по поводу попытки начать добычу угля и просьба установить личности кто производит эти работы и документы, которые позволяют делать добычу угля», – сообщил он.

Кроме того, предприятие задолжало горнякам 25 млн грн. Сейчас вернуло лишь пятую часть. По данному факту прокуратура уже открыла уголовное производство.

Напомним, ранее сообщалось, что на негосударственном предприятии «АП "Шахта им.Святой Матроны"» сложилась критическая ситуация с долгами по заработной плате. Коллективу в составе более 400 человек на протяжении полугода не выплачивали заработную плату. Погашение задолженности полностью зависит от позиции руководства Ассоциации «Группа Механик», которая владеет предприятием на правах аренды. Ситуация рассматривалась на уровне председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко с участием профсоюзов и городского руководства Торецка.

Позже сообщалось, что работникам негосударственного арендного предприятия «Шахта им. Святой Матроны» выплатили около 1,5 млн грн задолженности по зарплате.

Источник: ТК «Донбасс»