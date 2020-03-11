Обстрел военной машины ВСУ: На Донетчине открыли уголовное дело

На Донетчине открыли уголовное производство по факту гибели двух и ранения девяти военнослужащих Вооруженных сил Украины во время обстрела военного автомобиля незаконными вооруженными формированиями (НВФ). Об этом сегодня, 11 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В прокуратуре напомнили, что 10 марта этого года, около 9:30 возле Песок (Ясиноватский р-н) военный автомобиль ВСУ попал под обстрел со стороны НВФ. В результате атаки девять военнослужащих получили ранения, один погиб на месте и еще один – по дороге в больницу.

«При процессуальном руководстве Красноармейской местной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 258 (террористический акт, повлекший гибель людей) УК Украины. Ход досудебного расследования в указанных уголовных производствах находится на контроле прокуратуры области», – говорится в сообщении.

Как отмечается, максимальная санкция по этой статье – пожизненное лишение свободы.

В прокуратуре добавили, что с начала 2020 года из-за усиления обстрелов со стороны НВФ были ранены 119 и погибли 36 военнослужащих ВСУ.