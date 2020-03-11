В многоэтажках Покровска днем ​​отключают отопление (Видео)

В многоэтажках Покровска (Донецкая обл.) днем ​​стали отключать отопление. Все из-за плюсовой температуры на улице.

Покровчанка Нина на улице проводит почти все время. Говорит, что из-за потепления в квартире ей душно. «Наш дом, вот идет тут теплотрасса рядом, а мы страдаем как летом от жары. Ну, это вообще», – говорит она.

Из-за теплой погоды коммунальщики решили днем ​​не отапливать многоэтажки. Но полностью котельные не остановили. «Когда планка температуры снизится ниже 8 градусов, то будет подача газа и розжиг котельных, и пуск в работу», – сообщил директор «Покровсктеплосети» Дмитрий Гордиенко.

Он уточнил, что батареи будут включать только на ночь. Поэтому жителям меньше начислят за тепло. «Будет согласно периоду простоя котельных составляться соответствующий акт службе реализации и высчитываться соответствующий понижающий коэффициент», – объяснил Гордиенко.

Такое решение местным нравится. «Конечно правильно, на улице жара. Экономия газа», – считает покровчанка Лидия.

А покровчанин Станислав вообще предлагает завершить отопительный сезон в марте. «20 градусов. Зачем его топить? Что пенсионеры будут деньги платить лишнее?», – сказал он.

В теплосети сообщили, что таким образом будут обогревать дома до конца недели.

Напомним, жители Северодонецка из-за теплой весны просят выключить отопление. За окном уже несколько дней почти +20 градусов. От этого, по словам горожан, в домах жарко, а коммунальщики продолжают начислять полную стоимость услуги.

Источник: ТК «Донбасс»