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Минздрав закупил 90 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

11.03.20 21:37
Тест-системы на COVID-19 / Фото: Facebook ЦОЗ
Тест-системы на COVID-19 / Фото: Facebook ЦОЗ

За средства Минздрава осуществлена закупка быстрых тестов на коронавирус COVID-19. Об этом сегодня, 11 марта, сообщил Минздрав в Telegram-канале

В частности, уже приобретено 19 600 упаковок, это позволит протестировать более 90 тыс. человек.

«Мы закупаем быстрые тесты на грипп А + В (для исключения гриппа и перехода на исследования коронавируса), набор реагентов для выявления коронавируса и быстрые тест-системы на COVID-19, которые позволят проводить исследования непосредственно у постели больного», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинцы будут возвращаться из Италии в Украину на Пасху, поэтому проникновение коронавируса в страну может увеличиться.

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