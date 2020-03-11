Минздрав закупил 90 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

За средства Минздрава осуществлена закупка быстрых тестов на коронавирус COVID-19. Об этом сегодня, 11 марта, сообщил Минздрав в Telegram-канале

В частности, уже приобретено 19 600 упаковок, это позволит протестировать более 90 тыс. человек.

«Мы закупаем быстрые тесты на грипп А + В (для исключения гриппа и перехода на исследования коронавируса), набор реагентов для выявления коронавируса и быстрые тест-системы на COVID-19, которые позволят проводить исследования непосредственно у постели больного», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинцы будут возвращаться из Италии в Украину на Пасху, поэтому проникновение коронавируса в страну может увеличиться.