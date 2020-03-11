Разведение сил: В «ДНР» заявили о провале переговоров

В подгруппе по безопасности на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу в Минске не удалось найти компромиссных решений на тему новых точек отвода сил и средств от линии соприкосновения. Об этом сегодня рассказал представитель «ДНР» в подгруппе ТКГ Алексей Никоноров, сообщает российское РИА «Новости».

«С нашей стороны еще на прошлом заседании были представлены предложения с указанием границ и координат участков, а также полная аргументация по поводу предложений обеих сторон. К сожалению, на данный момент компромиссных предложений с украинской стороны мы так и не получили...», – приводит слова Никонорова интернет-издание.