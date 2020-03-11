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Разведение сил: В «ДНР» заявили о провале переговоров

11.03.20 21:52
«Президент-отель» в Минске / Фото пресс-службы МИД Беларуси
«Президент-отель» в Минске / Фото пресс-службы МИД Беларуси

В подгруппе по безопасности на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу в Минске не удалось найти компромиссных решений на тему новых точек отвода сил и средств от линии соприкосновения. Об этом сегодня рассказал представитель «ДНР» в подгруппе ТКГ Алексей Никоноров, сообщает российское РИА «Новости».

«С нашей стороны еще на прошлом заседании были представлены предложения с указанием границ и координат участков, а также полная аргументация по поводу предложений обеих сторон. К сожалению, на данный момент компромиссных предложений с украинской стороны мы так и не получили...», приводит слова Никонорова интернет-издание.

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