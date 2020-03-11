Грозит 15 лет тюрьмы: Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в убийстве

В Мариуполе полицейские задержали женщину, подозреваемую в убийстве гражданского мужа. 48-летняя мариупольчанка во время ссоры нанесла ему ножевое ранение. За это преступление ее ожидает до 15 лет лишения свободы. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«7 марта в полицию поступило сообщение от местной жительницы о смерти мужа, с которым она состояла в гражданском браке. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа», – говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, в тот же день в частном доме Левобережного района сожители вместе распивали алкогольные напитки, после чего между ними возникла ссора. Во время конфликта женщина схватила нож и ударила им в грудь своего 58-летнего мужа. От полученного ранения пострадавший погиб на месте.

Фото: пресс-служба Центрального отдела полиции ГУ НП в Донецкой области

В настоящее время женщина задержана. «По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы», – сообщили в полиции.