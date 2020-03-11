В «ЛНР» мужчина и женщина наступили на мины и получили ранения, – ОБСЕ

Вблизи временно неподконтрольной украинской власти Николаевки (Луганская обл.) мужчина и женщина получили ранения в результате срабатывания мин. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном сегодня, 11 марта.

Так, команда СММ 9 марта в больнице в неподконтрольном правительству Луганске видела мужчину (50-59 лет), правая нога которого была ампутирована выше колена, а также женщину (20-29 лет), левая нога которой была ампутирована ниже колена. «Супружеская пара сообщила, что они проживают в н. п. Николаевка (неподконтрольный правительству, 15 км к востоку от Луганска) и 1 марта прогуливались неподалеку от берега Северского Донца. По их словам, несмотря на то, что в районе установлено много предупреждающих знаков о минной опасности, они гуляли в районе, где таких знаков не было. Женщина наступила на мину и услышала щелчок перед тем, как раздался взрыв, вследствие которого она получила ранение левой ноги. Мужчина сообщил, что он пытался пойти позвать на помощь, но также наступил на мину, которая разорвалась, вследствие чего он получил ранение правой ноги», – говорится в сообщении.

В Миссии уточнили, что, по словам супружеской пары, они вызвали помощь, воспользовавшись мобильным телефоном, однако медики «скорой» помощи не могли зайти на минное поле, поэтому приехали члены незаконных вооруженных формирований (НВФ), которых выносили пострадавших. «Когда один из членов вооруженных формирований нес раненного мужчину, супружеская пара заметила, как он наступил на что-то, и услышали щелчок перед тем, как этот предмет разорвался, ранив его и других членов вооруженных формирований», – сообщается в отчете.

Кроме того, 3 марта медперсонал сообщил наблюдателям, что 1 марта к ним была доставлена супружеская пара.

Также 3 марта в Николаевке две жительницы (20-29 и 40-49 лет) по отдельности сообщили, что 1 марта они слышали 3 взрыва и видели, как в район приехала «скорая» помощь. «Находясь там, команда Миссии видела 1 предупреждающий знак о минной опасности в 100 м от дома, где, как сообщалось, проживает пострадавшая супружеская пара», – отмечается в сообщении.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, на Донбассе с начала 2020 года зафиксированы 14 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения.