Пытки «ломкой»: В «ДНР» наркозависимую и ВИЧ-позитивную Наталью Зеленину «осудили» на 11 лет

Уже 28 месяцев в СИЗО неподконтрольного украинской власти Донецка находится Наталья Зеленина. Она наркозависимая и ВИЧ-позитивная. Наталья больше пяти лет работала социальным работником в благотворительной организации «Клуб "Світанок"». Женщину представители «ДНР» задержали в ноябре 2017 года на контрольно-пропускном пункте «Еленовка» (транспортный коридор с украинским КПВВ «Новотроицкое»). В сумке у нее были лекарства, которые она официально получила в Винницком областном наркологическом диспансере, так как является участницей программы медикаментозной терапии для наркозависимых. В декабре 2019 года в «ДНР» прошел «суд», который вынес вердикт – Наталья Зеленова «приговорена» к 11 годам колонии.

В «республике» все программы закрылись

О судьбе осужденной «Донецким новостям» рассказала Наталья Безелева, которая многие годы является исполнительным директором БО «Клуб "Світанок"». На территории Донецкой области этот фонд работает с 2003 года. С началом войны главный офис переехал из Донецка в Краматорск. По данным Натальи, в разное время в различных проектах было задействовано до сотни человек – это социальные работники и привлеченные специалисты (психологи, юристы, медики). Деятельность «Світанка» как до войны, так и сейчас осуществляется за счет доноров, грантов и бюджетных средств.

Наталья Безелева

«Наши подопечные – ВИЧ-позитивные и наркозависимые люди. На постоянной основе мы реализуем проекты снижения вреда, проекты по уходу за ВИЧ-позитивными людьми и их поддержке: оказываем социальное сопровождение, гуманитарную помощь. Сейчас у нас реализуется проект, который касается сексуального и репродуктивного здоровья ВИЧ-позитивных и наркозависимых женщин из числа ВПЛ», – перечислила собеседница.

Одной из участниц программы по заместительно-поддерживающей терапии является Елена Курлат («Донецкие новости» публиковали ее историю). В связи с закрытием в «ДНР» всех программ женщина была вынуждена переехать в Славянск. Таких, как Елена Курлат, сотни. Все они получают медикаменты в наркологических учреждениях в различных регионах Украины.

«В "ДНР" все программы закрылись из-за отсутствия наркосодержащих препаратов, а завезти их на неподконтрольную территорию нет никакой возможности», – говорит Наталья.

«В "республике" есть "закон" по СПИДу, он был принят в конце 2014 года. Он в принципе идентичен закону Украину по СПИДу и в нем прописаны программы заместительной поддерживающей терапии для наркозависимых, а также программы снижения вреда, программы реабилитации. Но они не работают, т.к. для этого нужны препараты – метадон или бупренорфин, но их невозможно ввезти в "ДНР". Наркополитика "республики" она очень схожа с российской. Она карательная – предполагает очень большие тюремные сроки», – объяснила Безелева.

Задержали с бупренорфином и посадили в СИЗО

Среди тех, кто из числа подопечных «Світанка» остался в «ДНР», многих уже нет в живых, а кто-то получил срок. 28 месяцев за решеткой сидит Наталья Зеленина. Ей 48 лет. Женщину задержали в ноябре 2017 года на КПП «Еленовка». Она наркозависимая и ВИЧ-позитивная. С 2007 года Наталья является пациенткой программы заместительной поддерживающей терапии, т.е. на момент задержания была в программе более 10-ти лет. В «Світанке» Зеленина была социальным работником в программе снижения вреда.

«Наталья постоянно проживала в Донецке и в связи с тем, что программы в "ДНР" закрылись, она была вынуждена время от времени ездить на подконтрольную территорию за препаратами. Все официально: Наталья перевелась в Винницкий СПИД-центр, где получала антиретровирусную терапию, а также в Винницком наркологическом диспансере получала препарат бупренорфин. И возвращалась в Донецк», – рассказывает руководитель «Світанка».

«Конечно, многие сейчас спросят: а зачем она ездила в Донецк и почему не осталась жить на подконтрольной территории? Ответ очень прост – Наталья живет с матерью-пенсионеркой, и у женщин нет средств на аренду жилья», – пояснила Безелева.

В ноябре 2017 года Безелева последний раз видела Зеленину. Женщины вместе были в Киеве на конференции организации людей, живущих с ВИЧ. «После она поехала в Винницу за препаратами, а оттуда уже домой, в Донецк. В нужное время Наталья не вернулась домой, нам позвонила обеспокоенная мама. Телефон был отключен. Больше суток ее искали, позже выяснилось, что в это время она была в "горотделе". Потом в изоляторе временного содержания, а позже перевели в Донецкий СИЗО, где Наталья находится до сих пор», – рассказывает собеседница.

На момент задержания у Зелениной с собой был препарат, полученный официально. Тому подтверждение – документы, выданные вместе с медикаментами специалистами Винницкого наркологического диспансера. В них указано, какой препарат женщина получила, сколько и какая у нее ежедневная дозировка. «Наталья везла этот препарат с точки зрения украинского законодательства абсолютно законно. Причем препарат она регулярно перевозила с началом войны. Что произошло в тот раз, я не могу объяснить», – говорит Безелева.

Ужасные условия в Снежнянской колонии для женщин

Препарат у задержанной изъяли. Провели несколько допросов, завели «уголовное дело». На «суде» местный «прокурор» требовал 18 лет заключения, но в итоге Наталья получила на 7 лет меньше. Иногда ей разрешают свидания с мамой, через нее Наталья получает продукты и необходимые медикаменты.

«Наталья – ВИЧ-позитивная и со здоровьем у нее не все гладко. Единственный плюс в том, что "республиканский" СПИД-центр предоставляет ей лечение, антиретровирусную терапию. Наталья получает ее регулярно, проходит диагностику, посещает врача. Эти услуги есть в СИЗО, но отсутствуют в Снежнянской женской колонии, куда ее распределили на "отсидку"», – констатировала руководитель «Світанка».

Колония в Снежном – единственное в «ДНР» место заключения для женщин. Она рассчитана на отбывание наказания максимум 250 осужденных. Даже в мирное время условия содержания здесь оставляли желать лучшего, поэтому ее неоднократно хотели расформировать. «Світанок» работал в Снежнянской женской колонии в довоенное время. Наталья Безелева отмечает, что в 2014 году велись переговоры об эвакуации осужденных женщин на подконтрольную Украине территорию, «но, к сожалению, они там так и остались отбывать наказания».

«Условия содержания там были ужасные. А что там сейчас, спустя 6 лет, мне даже сложно представить. Есть информация, что в этой колонии на швейном производстве женщины работают по 12-14 часов и что очень плохо с медицинским обеспечением. Есть перебои с питанием и водой. Есть риск, что в колонии Наталья не будет получать антиретровирусное лечение», – предполагает специалист.

«Ломка» сродни физическим пыткам

Наталья говорит, что в самом начале Зеленину подвергли пыткам. Только не тем, о которых мы читали в многочисленных статьях после обмена и освобождения. Женщине не была предоставлена экстренная наркологическая помощь в виде детокса, который необходим при отмене препарата.

«У Натальи случился абстинентный синдром. Это патологические симптомы, происходящие в организме наркозависимого при отказе от употребления наркотических веществ. Иными словами, у нее началась "ломка", сопровождаемая головными болями, бессонницей, ознобом, судорогами, тахикардией, повышенной температурой тела, рвотой, нарушением работы головного мозга, печени, почек и многое другое. По сути, эту ситуацию можно приравнять к пыткам. Представьте, что у вас дичайшие боли, от которых хочется лезть на стенку. Уснуть невозможно. И такое продолжается 10-12 дней. Усугубляет ситуацию то, что в таком состоянии находитесь в маленьком закрытом пространстве, где помимо вас есть еще другие люди», – рассказала Наталья Безелева.

Почему о Наталье Зелениной ее коллеги стали говорить только сейчас, спустя более двух лет? Просто они боялись ей навредить. И чтобы выносить проблему в публичное пространство, им надо было согласие Натальи. «В "ДНР" заместительно-поддерживающая терапия не запрещена. На "судебном заседании" в качестве привлеченного эксперта выступал главврач областного наркологического диспансера и говорил о том, что Наталья его пациентка с 2007 года, что она принимала эти препараты как лечение. У Натальи и ее родственников была надежда, что "суд" вынесет оправдательный приговор. Но Наталья получила 11 лет колонии. Условия пребывания в колонии, где нет должного лечения для нашей коллеги смерти подобно. И вот поэтому решили, что пришло время рассказать историю Натальи общественности», – объяснила собеседница.

Многократный отказ на обмен

Наталья Зеленина неоднократно подавала прошение на имя «омбудсмена ДНР» Дарьи Морозовой о внесении ее в списки на обмен. И каждый раз получала отказ, в котором было указано, что «совершенное преступление не дает возможность внести ее в список на обмен, что это преступление против нравственности и народа республики».

Юрист, экс-представитель омбудсмена Украины по вопросам соблюдения прав человека в местах несвободы Александр Гатиятуллин сообщил, что мама Натальи Зелениной обратилась официально к уполномоченной Верховной Рады по правам человека, чтобы ее дочь включили в список обмена и сотрудники Секретариата омбудсмена занимаются этим вопросом.

«Мы хотим, чтобы историю Натальи узнали как можно большее количество людей. Общаемся с людьми и организациями, которые могли бы помочь освободить нашу сотрудницу», – резюмирует исполнительный директор «Світанка» Наталья Безелева и не теряет надежды в скором времени увидеться на мирной территории со своей коллегой и тезкой.