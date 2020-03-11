Коронавирус в мире: Как пытаются остановить болезнь в разных странах (Инфографика)

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. В странах, где зафиксированы случаи заболевания, вводятся различные меры безопасности, отменяются массовые мероприятия и частично закрываются границы, передает «Слово і Діло».

Так, в Италии от коронавируса погибли 463 человека. Это наиболее пострадавшая от вируса страна после Китая. Во вторник, 10 марта, в Италии вступило в силу решение, которое вводит карантин по всей стране. Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Сейчас в Италии отменили все массовые собрания, поэтому итальянцы вынуждены отказаться от футбола на стадионах, посещения музеев и концертов и даже от проведения свадеб. Национальный олимпийский комитет Италии решил отменить все спортивные мероприятия, запланированные в стране до 3 апреля. Также закрыты горнолыжные курорты.

На карантине все школы и университеты. Итальянцам запрещено выезжать из городов проживания, даже лишний раз выходить из дома без уважительной причины. Единственное, от чего не смогли отказаться жители Италии, а их власти не смогли наложить полный запрет, так это на шопинг. Правда, по магазинам можно ходить лишь за самым насущным, в основном это касается продуктов и предметов первой необходимости.

Инфицированным людям запрещено покидать свои дома, введены проверки для пассажиров круизных судов.

В Чехии на карантин закрыли все школы и университеты страны. Чехам нельзя выезжать из страны без острой необходимости. С 10 марта запрещены театральные, музыкальные, кино-, спортивные, религиозные и художественные представления с участием более 100 человек. В случае нарушения карантина введен штраф в размере 130 тыс. евро.

Для тех, кто путешествовал по Италии или был там в командировке, автоматически действует самоизоляция. Такие граждане должны обратиться к врачу и самостоятельно соблюдать карантин в течение 14 дней.

В Австрии ввели запрет на въезд в страну для всех граждан Италии. Исключением станут граждане, имеющие справку об отсутствии вируса. Австрийцев, которые сейчас находятся в Италии, МИД страны хочет срочно эвакуировать. После этого их отправят на обязательный 14-дневный домашний карантин. По данным Министерства здравоохранения Австрии, количество случаев заражения вирусом в стране достигло 158 человек.

Наибольшую самоизоляцию в связи с китайским вирусом объявил Израиль, где введен обязательный 14-дневный домашний карантин для всех, кто прибывает в страну.

Иностранцы, прибывающие в Израиль, должны предоставить подтверждение, что у них на территории страны есть жилье для карантина, где они смогут провести две недели.

Граждане Израиля, которые находятся за его пределами и возвращаются на родину, также должны пройти 14-дневный карантин.

Правительство Сингапура проводит активную информационную кампанию среди населения. За каждым пациентом ведется наблюдение и мониторинг за всеми контактировавшими с пациентом людьми. Если оказывается, что кто-то контактировал с инфицированными, этого человека изолируют. Также власти Сингапура в случае необходимости предоставляют государственное жилье для самоизоляции тех, кто контактировал с больными коронавирусом.

Всем больным с симптомами ОРВИ проводят тестирование на наличие инфекции. Для ранней диагностики открыта сеть медицинских кабинетов, где за небольшую плату можно провериться на наличие вируса. Измерение температуры производится даже на работе и осуществляется последующий контроль за контактирующими.

В Польше действует запрет на массовые мероприятия. Введен санитарный контроль на границе с Германией, Чехией и другими соседними государствами, в том числе, с Украиной.

Проверка состояния здоровья и замеры температуры проводятся среди водителей и пассажиров на всех границах с соседними государствами, во всех аэропортах и портах страны для всех пассажиров, прибывающих из-за рубежа.

Инфографика: «Слово і Діло»

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины на заседании 11 марта утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине. В частности, запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на 3 недели и ограничения на проведение массовых мероприятий.

Напомним, по состоянию на 11 марта в Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Всего за весь период Центр общественного здоровья Украины получил 43 сообщения о подозрении на заболевание COVID-19.