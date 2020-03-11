В Офисе Зеленского рассказали, о чем договорились в Минске

В Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак.

Как сообщили в Офисе президента Украины, по результатам встречи стороны достигли договоренностей по таким вопросам:

1. Вопрос обмена удерживаемыми лицами.

1.1. Представить в ТКГ перечень лиц, подлежащих взаимному освобождению, имея в виду необходимость завершения указанных освобождений в кратчайшие сроки.

1.2. Представить в ТКГ окончательно согласованные списки лиц, подлежащих процедуре взаимного освобождения, включая итоги верификации, проведенной Международным комитетом Красного Креста, с безусловным и беспрепятственным доступом представителей МККК к определенным лицам на территориях Украины и ОРДЛО*.

2. Вопрос разведения сил и средств.

3. Вопрос одновременного открытия КПВВ в населенном пункте Золотое и населенном пункте Счастье.

4. Вопрос введения Консультативного совета.

Подписать решение Трехсторонней контактной группы по внедрению Консультативного совета в составе политической подгруппы ТКГ после консультаций с представителями ОБСЕ, Французской Республики и Федеративной Республики Германия по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в Нормандском формате.

*ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей.