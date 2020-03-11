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Мобильный сервисный центр МВД будет работать в Станице Луганской

11.03.20 23:25
Фото: Региональный сервисный центр МВД в Луганской области
Фото: Региональный сервисный центр МВД в Луганской области

В Станице Луганской (Луганская обл.) завтра, 12 марта, будет работать мобильный сервисный центр Министерства внутренних дел (МВД) Украины. Об этом сообщает пресс-служба Регионального сервисного центра МВД в Луганской области.

Уточняется, что работники мобильного СЦ МВД проведут прием граждан 12 марта с 11:00 до 16:00 в Станице Луганской.

Следует напомнить, что благодаря МCЦ МВД жители имеют возможность получить следующие услуги:

  • регистрация и перерегистрация транспортных средств;
  • замена водительского удостоверения;
  • выдача международного водительского удостоверения;
  • прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.

С вопросами можно обратиться в Региональный сервисный центр МВД в Луганской области по телефону: (06452) 4-50-55.

Ранее сообщалось, что на Донетчине мобильный выездной сервисный центр МВД в течение марта проведет выездные приемы в 6-ти городах области.

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