Дело МН17: Охранника сбитого на Донбассе Боинга освободили от ответственности

Бердянский горрайонный суд (Запорожская обл.) освободил от уголовной ответственности бывшего участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР», который в 2014 году после катастрофы самолета рейса MH17 над временно неподконтрольной украинской власти территории Донетчины, охранял обломки малазийского Boeing 777, передает «Судовий репортер» со ссылкой на постановление суда от 6 марта.

Так, уроженец неподконтрольного Енакиево сообщил правоохранителям информацию о других участниках НВФ «народного ополчения Донбасса», с которыми он охранял сбитый самолет. В ходе судебного разбирательства сторона обвинения подтвердила, что мужчина способствовал правоохранительным органам в раскрытии преступлений «ДНР». Поэтому прокурор попросил освободить подсудимого от ответственности и дело закрыть.

Уточняется, что ранее, первоначальное подозрение в участии в НВФ ему изменили на участие в террористической организации, и мужчине грозило до 15 лет тюрьмы.

Как рассказал сам экс-участник НВФ, 20 августа 2014 года ему поручили охранять место падения гражданского самолета Boeing 777 Малазийских авиалиний. На месте падения самолета он находил личные вещи пассажиров – игрушки, детскую обувь, ноутбук, паспорта граждан «азиатской внешности». Эти предметы он передал представителям «ДНР», за что получил денежное вознаграждение.

В ноябре 2014 года мужчина самовольно покинул ряды НВФ «ДНР» и выехал на территорию Российской Федерации. А в январе 2020 года на контрольном пункте въезда-выезда «Майорское» он обратился в правоохранительные органы по программе СБУ «Вернись домой».

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта. В ходе первого заседания более 80 родственников погибших пассажиров авиалайнера намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых. При этом ни один из обвиняемых не явился в суд. Проведение судебных слушаний по делу о крушении рейса МН17 отложили до 23 марта.