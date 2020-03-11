Новый обмен и участки разведения на Донбассе: В РФ заявили, что вопросы урегулируют за неделю

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась в течение недели определить подлежащих освобождению лиц на Донбассе. Об этом сегодня, 11 марта, по итогам заседания в Минске сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, сообщает российский ТАСС.

«Договорились в течение недели максимально сконцентрироваться на том, чтобы определить всех лиц, которые подлежат взаимному освобождению», – сказал он.

Кроме этого, стороны договорились в течение ближайшей недели определить новые участки отвода сил вдоль линии соприкосновения, сообщил Дмитрий Козак. «Договорились о необходимости поиска новых компромиссных участков по разведению сил и средств с точки зрения безопасности сторон», – сказал Козак.

«Договорились также о механизме взаимодействия сторон по нахождению политических решений по урегулированию конфликта. Это чрезвычайно важно, потому что мы считаем, что это важнейший элемент урегулирования. Без принятия принципиальных решений по вариантам урегулирования конфликта мы не сможем сильно продвинуться в гуманитарных вопросах, вопросах безопасности и экономических вопросах», – сообщил Козак.

Он назвал состоявшееся обсуждение достаточно конструктивным. «Все рабочие группы нашли неокончательное, конечно, решение», – сказал он, добавив, что этого сегодня было бы трудно ожидать с учетом сложившихся проблем, отягощенных взаимным недоверием сторон. Тем не менее «такой механизм принципиально предварительно согласован», сказал Козак. «И я очень надеюсь, что на следующем заседании Контактной группы мы примем окончательное решение по механизму диалога сторон и по урегулированию конфликта», – отметил он.

Отвечая на вопрос, в чем состоит новизна предложения, Козак пояснил, что это будет «диалоговая площадка с участием стран Нормандского формата и сторон конфликта». «Пока больше говорить не надо. Надо бережно относиться к этим договоренностям для того, чтобы они не сорвались. Мы надеемся, что они состоятся», – сказал он.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента Украины сообщили, по каким вопросам стороны достигли договоренностей в результате переговоров в Минске Трехсторонней контактной группы.