Скончался в больнице: Число погибших в ДТП жителей Харцызска под Ростовом возросло

Число жертв смертельного ДТП в России, в котором погибли жители неподконтрольного украинским властям Харцызска (Донецкая обл.), возросло. Еще один из пострадавших в результате столкновения микроавтобуса с фурой в Ростовской области скончался в больнице, число погибших увеличилось до пяти, сообщил российскому «РИА Новости» представитель больницы.

Авария произошла в среду рано утром на 869-м километре трассы М-4 «Дон». По предварительной информации областного главка МВД, водитель пассажирского микроавтобуса Opel Vivaro уснул за рулем и столкнулся с впереди идущей фурой. Четыре человека погибли на месте, еще пятеро были доставлены в больницу.

Один из пострадавших был прооперирован и находился в тяжелом состоянии в реанимации. Еще четверо получили травмы легкой и средней тяжести.

«Мужчина, который находился в тяжелом состоянии, скончался», – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области РФ сегодня, 11 марта, ночью произошло смертельное ДТП, в котором погибли жители неподконтрольного украинским властям Харцызска (Донецкая обл.).