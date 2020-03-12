На время карантина не будет ограничений работы транспорта, – министр инфраструктуры

С введением карантина в Украине не будут ограничивать работу общественного транспорта в городах, автомобильного и железнодорожного транспорта. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

«Ограничений по работе общественного транспорта в городах, автомобильного и железнодорожного транспорта не устанавливается. На пунктах пропуска на государственной границе осуществляется температурный скрининг. Введен учет лиц, въезжающих из эпидемически опасных территорий», – написал Криклий.

Что касается работы железнодорожного транспорта и вокзалов, министр уточнил:

подготовка и отправка пассажирских поездов проводится в соответствии с технологическим процессом и согласно расписанию движения поездов. Осуществляется дополнительная санитарная обработка поездов;

проводится уборка и дезинфекция вокзальных помещений, в пассажирских вагонах в пути следования и в пунктах оборота, а также дополнительная дезинфекция в местах наибольшего пользования пассажирами не менее 1 раза в час;

«Укрзализныця» укомплектована средствами индивидуальной защиты, подготовлены специальные помещения на вокзалах в случае выявления лиц с симптомами респираторных заболеваний с целью проверки подозрения на коронавирус.

«Аэропорты Украины работают в штатном режиме, введен усиленный режим текущей дезинфекции. В международных аэропортах выделены помещения для изоляторов, проводится температурный скрининг пассажиров и опросы перед началом пограничного и таможенного оформления международных рейсов», – сообщил Криклий.

Он также добавил, что аэропорт «Борисполь» закупит оптические системы оценки инфракрасного излучения для предварительного контроля состояния здоровья пассажиров, прилетающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавируса.

Эксплуатантам воздушных судов, осуществляющих международные перевозки из или в страны, опасные в плане распространения COVID-19, рекомендовано увеличить количество дезинфекции воздушных судов в каждом аэропорту на маршруте.

Криклий отметил, что Министерство инфраструктуры обратилось к Госавиаслужбе с предложением рекомендовать украинским авиакомпаниям, которые осуществляют или планируют осуществлять регулярные и чартерные рейсы в / из Италии, рассмотреть возможность временной приостановки таких рейсов на период действия карантина с целью предотвращения занесения и распространения COVID-19 на территории Украины.

«Укрпочта продолжит осуществлять доставку пенсий и выплат в штатном режиме», – уточнил министр.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.