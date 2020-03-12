В Украине разделили должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 3015 о внесении изменений в закон «О национальной безопасности» в части разделения должностей главнокомандующего и начальника Генерального штаба ВСУ. Об этом говорится в информации о законопроекте на официальном сайте Верховной Рады.

Документ с подписью президента Украины возвращен в парламент сегодня, 12 марта.

Напомним, 4 марта 2020 года Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект № 3015 «О внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины"» о досрочном разделении должностей начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ.