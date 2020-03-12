Первым замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий станет львовянин

Экс-первый заместитель председателя Львовской облгосадминистрации (ЛОГА) Ростислав Замлинский станет первым заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (МинВОТ), передает «Zaхid.net».

6 марта он зарегистрировал на сайте НАЗК декларацию на эту должность, а уже 11 марта его кандидатуру согласовал Кабмин.

По словам Ростислава Замлинского, он получил предложение занять эту должность от вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.

«Относительно обязанностей – все будет понятно, когда правительство примет положение об этом министерстве», – сообщил Замлинский.

44-летний Ростислав Замлинский на протяжении 2015-2019 годов работал первым заместителем председателя ЛОГА Олега Синютки, а после его увольнения в 2019 году некоторое время исполнял обязанности председателя ЛОГА.

До начала работы в ЛОГА работал на руководящих должностях в Государственной финансовой инспекции в Львовской и Ровенской областях.

Напомним, 11 марта Кабинет министров Украины принял решение разделить полномочия бывшего Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины и Министерства по делам ветеранов Украины (Минветеранов).