«Какие электронные кошельки»: В «ДНР» платить за связь и интернет предлагают в кассах «банка»

В «ДНР» вместо сервисов платежной системы «Спрут», которая ранее прекратила работу, людям предлагают оплачивать услуги мобильной связи и интернет в кассах «центрального республиканского банка».

Как утверждают в «ЦРБ», с 11 марта «реализована возможность приема в отделениях банка мгновенных платежей от физических лиц в пользу поставщика услуг государственное предприятие "Республиканский оператор связи "Феникс", оплата за мобильную связь и интернет».



Кроме того, в «ЦРБ» уверяют, что продолжаются работы по автоматизации процесса приема в отделениях «банка» платежей в пользу поставщиков, услуги которых ранее можно было оплатить с использованием системы «Спрут».

Люди, проживающие на неподконтрольной украинским властям части Донетчины, высказывают по этому поводу возмущение в соцсетях:

Ярослав: «Северная Корея-2, только Ким Чин Ын бородатый. Какие кошельки, тем более электронные, – забудьте. Максимум банка под мелочь»;

Елена: «О***еть! Да это однозначно победа!!!»;

Александр: «Ну, так один х*ен стоять в очереди в кассу? Среди всех остальных людей, пользующихся услугами отделений для ВСЕГО? Или как?»;

Крис: «Я так понял, про онлайн-кошелек можно забыть. Это уже прям "It Nanoроссия" какая-то получается».

Напомним, на неподконтрольной украинским властям части Донетчины компания «РОСТ», которая обеспечивала работу платежной системы «Спрут», с 19 февраля прекратила прием платежей.