Дистанционное обучение, отмена ВНО и олимпиад: МОН дал рекомендации по карантину

Начиная с сегодняшнего дня, 12 марта, в Украине вводится 3-х недельный карантин для всех учебных учреждений. Соответствующее решение Кабинет министров Украины принял 11 марта.

В этой связи Министерство образования и науки (МОН) направило руководителям учреждений и управленцам на местах подробные рекомендации.

Согласно директивам МОН, карантин вводится во всех учебных заведениях независимо от формы собственности и сферы управления: дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального пред высшего, высшего, последипломного образования.

Решение правительства является основанием для руководителей издать приказ о введении карантина в учебных учреждениях.

«Карантин продлится 3 недели – с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Во время карантина ученикам и студентам запрещается посещать учебные заведения», – отмечается в сообщении МОН.

Минобразования на период карантина рекомендует учебным заведениям:

отказаться от проведения и участия в массовых мероприятиях в помещениях и на территории учебных заведений, в том числе пробного внешнего независимого оценивания, олимпиад, соревнований, конкурсов, выставок и тому подобного;

не направлять соискателей образования и сотрудников учреждений в страны с высокой степенью риска заражения коронавирусом;

информировать соискателей образования и сотрудников учреждений о том, как предотвратить распространение болезни и о действиях в случае заболевания;

разработать меры по проведению занятий с помощью дистанционных технологий и по отработке занятий в соответствии с учебными планами после нормализации эпидемической ситуации;

разработать меры по частичному переводу сотрудников на дистанционную работу;

обеспечить профилактические меры, которые предотвратят массовое распространение острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, и острых респираторных инфекций;

выделить в общежитиях учреждений профтеха, профессионального пред высшего, высшего, последипломного образования места для изоляции соискателей образования с признаками острых респираторных заболеваний;

выполнять решения временных областных противоэпидемических комиссий;

ограничить проведение запланированных совещаний, проверок, экспертиз до нормализации эпидемической ситуации.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на 3 недели. Также предложено ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, но это не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.