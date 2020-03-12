В «ДНР» задержаны 6 мужчин, их обвиняют в распространении психотропных веществ в Донецке

В «ДНР» задержаны 6 мужчин, которых обвиняют в распространении наркотических средств и психотропных веществ в Донецке. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

«Злоумышленники осуществляли незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ бесконтактным способом с использованием мер конспирации на территории города Донецка», – заявили в «ДНР».

«В ходе реализации оперативной информации злоумышленники были задержаны в момент совершения преступлений», – добавили в «республике».

В «ДНР» задержанных обвиняют в «покушении на незаконный сбыт психотропных веществ и наркотических средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Мужчинам грозит до 20-ти лет лишения свободы с выплатой штрафа.

«Во время одного из обысков у злоумышленников изъяли более 300 г психотропного вещества, что считается особо крупным размером», – утверждают в «республике».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube