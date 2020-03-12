Платежки за коммуналку: Почему могут прийти на огромную сумму и что с ними делать

Недавно жительнице Киева только за отопление в январе пришла платежка в 53 тыс. грн. Оказалось, так произошло из-за того, что в квартире не был установлен счетчик, тогда как у всех соседей в доме он уже имелся. Об этом пишет «Сегодня».

Действительно, случается и такое, что украинцам приходят счета с фантастически большими суммами, но чаще всего это происходит из-за отсутствия счетчика, либо же из-за того, что люди не подавали вовремя правильные показатели счетчиков.

Именно так получилось и в истории с вышеупомянутой киевлянкой. У нее единственной среди всех жильцов 23-этажного дома не было счетчика. Получается, соседи платили исключительно за то тепло, которое потребляли, а разница, которая образовалась между придомовым счетчиком и суммарными показателями счетчиков со всех квартир, и насчиталась жительнице без счетчика.

Евгений Козелько, юрист, адвокат ЮК «Тарасов и партнеры» разъясняет, что в Украине жилищно-коммунальные услуги предоставляются только на договорной основе. Т. е. потребитель сначала должен заключить договор с соответствующим исполнителем коммунальным услуг, установить счетчик и уже оплачивать коммуналку по факту. Если же человек по какой-то причине заключать договор не хочет, но услуги вес же потребляет, он обязан все также за них платить, только в этом случае по установленной норме.

Юрист приводит пример со счетчиками на воду, где действует такая же схема. Так, если в многоквартирном доме установлен придомовой счетчик, но в некоторых квартирах отсутствуют индивидуальные счетчики, им придется оплачивать услуги согласно показаниям домовых счетчиков.

«В случае оборудования всех квартир индивидуальными счетчиками – потребители, у которых нет счетчиков, или те, которые не сняли и не передали показания квартирного счетчика исполнителю, оплачивают услуги согласно показаниям домовых счетчиков. Не считая расхода воды исполнителя и суммарных расходов воды по показаниям всех квартирных счетчиков. Разница распределяется между потребителями, не имеющими квартирных счетчиков, и потребителями, которые не сняли и не передали показания квартирного счетчика исполнителю», – поясняет Козелько.

Олег Горецкий, адвокат, управляющий партнер ЮФ «Горецкий и Партнеры» в свою очередь отметил, что если в многоквартирном жилом доме установлен домовой счетчик тепла, но не у всех жильцов в квартирах установлены счетчики тепла, то собственники таких квартир (без счетчиков) оплачивают полученное тепло по показаниям домового счетчика пропорционально площади своей квартиры. А вот в случае, когда есть домовой счетчик и отсутствует квартирный – следует применять правила, установленные «Методикой распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг», которая вступила в силу в начале 2019 года.

«Киевлянке, которая получила космическую платежку за тепло на 53 тыс. грн, следует обратиться к Киевтеплоэнерго с запросом с целью уточнить, взята ли при составлении ей квитанции на оплату тепловой энергии указанная методика. Eсли Киевтеплоэнерго в ответе на обращение киевлянки напишет, что ими не взята во внимание методика, тогда следует обратиться в организацию, которая сможет самостоятельно рассчитать верную плату, и исходя из этого обжаловать в суде расчеты Киевтеплоэнерго», – говорит Горецкий.

Правда, в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ ранее сообщали, что новая методика будет работать только для тех потребителей, которые перезаключат договора с поставщиками услуг. Тем не менее, адвокат советует с этим вопросом обращаться в суд, если расчеты все же неправильные, а платежка слишком пугающая.

«В рамках судебного дела у сторон, в нашем случае – истца, есть право инициировать проведение судебной экспертизы, которая определит правильность расчетов», – поясняет Горецкий и говорит, что все это можно обжаловать в суде.

Помимо отсутствия счетчика, большие платежки могут прийти также в том случае, если не вовремя подавать показатели счетчиков.

«Если не подавать фактические показания счетчиков вовремя, вам будут проведены плановые начисления, то есть фактический объем распределения и потребления природного газа за расчетный период будет определяться на уровне планового месячного объема потребления. А это значит, что может возникнуть ситуация, когда потребитель оплатит больше, чем фактически потребит», – говорит Евгений Ляшук, адвокат ЮКК «Де-Юре».

Но не стоит паниковать, ведь в следующем месяце можно скорректировать показатели с учетом переплаченной суммы, предоставив фактические показания.

Если вам все же пришла фантастическая платежка за газ, воду или же свет, не стоит паниковать – вероятнее всего, со всем можно разобраться.

«В первую очередь, конечно, следует обратиться к поставщику, который насчитал вам такие суммы (будь это электроэнергия, природный газ или вода). И общаться непосредственно с ним. Например, поставщик газа насчитал штрафные санкции с учетом всей отапливаемой площади квартиры или частного дома, но реально отапливается половина – требуем перерасчета», – поясняет Евгений Ляшук.

Если поставщик все же не идет на контакт, тогда придется обращаться в суд. Также можно написать жалобу в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей и Антимонопольный комитет, но такие действия должны быть обоснованы.

«В судах нет однозначной практики по таким вопросам. Каждое дело и каждая ситуация уникальны. Если вы точно уверены в своей правоте и имеете хорошую доказательственную базу – суд будет на вашей стороне. Предупреждаю: процесс длительный», – добавил Ляшук.

В том случае, если платежки вам приходят, а фактически услуги так и не поставляются, тогда потребитель имеет полное право вызвать того, кто предоставляет ему коммунальные услуги, для проверки качества этих же услуг.

«По результатам проверки качества предоставления коммунальных услуг составляется акт-претензия, который подписывается потребителем и исполнителем коммунальной услуги. Исполнитель коммунальной услуги в течение 5 рабочих дней решает вопрос об удовлетворении требований, изложенных в акте-претензии, или направляет потребителю обоснованный письменный отказ в удовлетворении его претензии. В случае непредоставления исполнителем ответа в установленный срок, претензии потребителя считаются признанными таким исполнителем», – говорит Евгений Козелько.

Если же тот, кто предоставляет коммунальные услуги, так и не прибыл для проверки, акт подписывают соседи и направляют его исполнителю коммунальной услуги заказным письмом.

В том случае, если у вас дома создано ОСМД, тогда сначала следует обратиться именно к управителю ОСМД, а потом уже решать вопросы с поставщиками услуг.

Поэтому не стоит пугаться огромных платежек, ведь это может быть даже обычный сбой в программе. Следует спокойно обратиться к поставщикам услуг или же к главе вашего ОСМД и все выяснить. Если же проводить перерасчет коммунальщики отказываются, тогда можно написать жалобу в Госпотребслужбу и обратиться непосредственно в суд, но тут уже придется запастись временем и терпением.