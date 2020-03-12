В «ДНР» сообщили подробности смертельного ДТП в РФ

В ДТП в Ростовской области РФ погибли 4 жителя неподконтрольной украинским властям части Донецкой области, еще 1 человек скончался в больнице.

Как сегодня, 12 марта, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР», авария произошла 11 марта в Миллеровском районе Ростовской области, на автодороге М-4 «Дон»: столкнулись пассажирский микроавтобус Opel Vivaro и грузовой автомобиль Scania, который двигался в попутном направлении.

«В результате происшествия на месте погибли 4 и пострадали 4 человека – жители ДНР, 1 человек скончался в лечебном учреждении. Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства МЧС России. Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим и родственникам погибших, а также эвакуации тел погибших от МЧС ДНР привлекалось 2 единицы техники, 6 человек личного состава», – уверяют в «ДНР».

О том, в каких именно городах проживали погибшие в ДТП люди, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области РФ 11 марта ночью произошло смертельное ДТП, в котором погибли жители неподконтрольного украинским властям Харцызска (Донецкая обл.). Позже стало известно, что число жертв смертельного ДТП в России возросло.