Гривна соскользнула вниз. Как глубоко она упадет?

Яростные споры экспертов о том, как повлияет на курс валют (в том числе и гривны) победоносно шагающий по планете коронавирус, были в мгновение ока закончены внезапно разразившимся мировым нефтяным кризисом. Он сразу энергично сдвинул некоторые из этих самых валют с насиженных мест.

Гривна не стала исключением. Если 28 февраля официальный курс доллара в Украине составлял 24,56 грн, то 11 марта – уже 25,31 грн. А в обменных пунктах курс продажи дошел до 26 грн за доллар. Причем, очень похоже, что это – только начало….

Коронавирус и гривна

Первым фактором, позволившим говорит о конце периода стабильности в мировой экономике, оказался коронавирус. Гонконгская газета South China Morning Post, которая ведет подсчет инфицированных, сообщила, что по состоянию на 11 марта в мире вирусом COVID-19 (он же – коронавирус) заразились 118 023 человека. Из них 4 292 – умерли. Инфицированные вирусом зафиксированы уже в 113 странах и количество их растет.

В связи с этим ученые Австралийского национального университета смоделировали 7 наиболее вероятных сценариев влияния эпидемии коронавируса на мировую экономику. Наиболее «оптимистичный» из них говорит, что от вируса погибнет около 15 млн человек во всем мире, а потери мировой экономики составят $2,4 трлн. Самый пессимистичный сценарий предусматривает более 68 млн погибших и потери экономик мира в $9 трлн.

Напуганные прогнозами люди начали готовиться к худшему и резко менять свои привычки. Как сообщила главы Всемирного совета путешествий и туризма Глория Гевара, кризис, вызванный коронавирусом, обойдется индустрии туризма по меньшей мере в $22 млрд. А международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявила, что авиационная отрасль недополучит примерно $100 млрд выручки из-за эпидемии. Есть и национальные особенности коронавирусной эпопеи. Так, к примеру, в Италии и Франции местное население начало ускоренными темпами опустошать продуктовые супермаркеты, готовясь к общенациональным карантинам. Ну и т.д.

На данный момент все эти глобальные вирусные катаклизмы на Украине сказались минимально. Экс-министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства (который отказался быть министром в нынешнем правительстве) Тимофей Милованов несколько дней назад заявил, что эпидемия коронавируса в Украине может привести к кризису в экономике. Но заражение коронавирусом в нашей стране официально подтверждено лишь у 1 человека. То есть, никакой эпидемии пока нет. Украина не является ни туристической Меккой, ни лидером мировых авиаперевозок, ни мировым промышленным гигантом. Словом, в Украине никаких заметных последствий от эпидемии COVID-19 пока не ощутили.

«Распространение в мире коронавируса пока имеет ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины в феврале и в начале марта. Украинский экспорт продолжает расти. Некоторое снижение цен на отдельные товары украинского экспорта более чем компенсированы дальнейшим наращиванием физических объемов поставок за рубеж. Цены на импорт снижаются даже быстрее, чем на экспорт, особенно на энергоносители, что приводит к сокращению стоимостных объемов импорта. В то же время уменьшение объема вложений иностранных инвесторов в гривневые облигации правительства в течение последних недель не является значительным», – официально сообщили несколько дней назад в Нацбанке Украины.

Нефть – это не какой-то там вирус…

Однако пару дней назад к «коронавирусному кризису» добавился нефтяной кризис. И в мире сразу ощутили разницу. И на этот раз Украину стороной не обошло…

6 марта главные участники соглашения ОПЕК+ Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о взаимном дополнительном сокращении добычи нефти, чтобы сохранить цены на нее неизменными. Причем, ситуацию изрядно подогрело то, что и Россия, и Саудовская Аравия решили конкурировать на нефтяных рынках максимально агрессивно. На практике это выразилось во взаимном максимальном снижении ценовых предложений. И цены на нефть рухнули.

Уже к 9 марта майские фьючерсы нефти марки Brent упали в цене на 23% до $34,8 за баррель. При этом на пике снижения цена нефти опускалась даже до $31. А на следующий день международное рейтинговое агентство Standart&Poors Global резко ухудшило прогноз цены на нефть на Brent с $60 до $40 за баррель по итогам 2020 года.

Примечательно, что обвал цен на нефтяных рынках немедленно спровоцировал падение мировых фондовых рынков, а также курсов валют некоторых стран. В том числе украинской гривны. Как уже было сказано, только за несколько дней марта гривна по отношению к доллару «похудела» на 5%.

Рубль и гривна в зоне турбулентности

Украинцы, живущие на неконтролируемой Украиной территории, а значит – в рублевой зоне, с не меньшим вниманием следили за судьбой российского рубля. Судьба оказалась не радостной.

9 марта для российского рубля оказалось «черным» понедельником. Российский рубль, стартовав с отметки 68 руб. за доллар, очень скоро скатился на рубеж почти 75 руб. То есть упал на 10%. С евро ситуация была еще хуже. По отношению к нему рубль упал на 11% до 86 руб. за евро. Причем, все это случилось практически одномоментно. Впрочем, уже на следующий день рубль частично отыграл падение до 72,5 руб. за доллар и 82,5 руб. за евро. Но, тем не менее. Пытаясь стабилизировать ситуацию Центробанк России остановил на месяц все закупки валюты.

Однако, по понятным причинам, судьба гривны волновала гораздо большее количество украинцев. Как уже было сказано, в связи с нефтяным кризисом, гривна оперативно «похудела» уже на 5%. Пытаясь переломить тенденцию, Нацбанк Украины на торгах 10 марта всего за полчаса продал $150 млн. За день – $250 млн. Но это мало чем помогло гривне. Это было предсказуемо, поскольку за три дня прошлой недели Нацбанк, пытаясь поддержать гривну в куда менее экстремальных условиях, продал $307 млн.

К тому же Нацбанк повысил официальный курс доллара и евро по отношению к гривне, тем самым опровергая собственный тезис о том, что на ситуацию влияют психологические факторы (читай – паника). На 11 марта НБУ установил, что курс доллара составляет уже 25,31 грн, а курс евро – 28,79 грн.

Несмотря на это, по отношению к рублю, гривна даже подросла. Если по состоянию на 28 февраля официальный курс рубля в Украине составлял 0,373 грн за 1 руб., то 11 марта – уже 0,35 грн.

Тем не менее, эксперты на грядущие перспективы гривны смотрят, скорее, пессимистически, предрекая ей дальнейшее сползание курса по отношению к доллару и евро. Дело в том, что, по их мнению, кроме мировых кризисов, у гривны есть букет и своих персональных причин, чтобы и дальше «худеть».

Три «орешка» для гривны

Первая такая причина – резкое падение привлекательности украинских облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) у иностранных покупателей. «4 марта цена на евробонды Украины снизилась на 1%, 5-го — уже на 4,5%, а 6 марта цена упала еще на 1,5%. Итого, за 3 дня стоимость украинских бумаг снизилась на 7%. Это рекордное по скорости падение цены за последние годы», – сообщил трейдер финансовой группы Investment Capital Ukraine Виталий Сивач. Как следствие, Минфин Украины отказался от аукциона по размещению ОВГЗ 10 марта.

«Сейчас инвесторов держит в напряжении коронавирус. В паре со сменой [украинского] правительства, это может привести к их выходу из украинских активов», – считает аналитик финансовой компании «Альпари» Максим Пархоменко. Под выходом подразумевается выведение $5 млрд, размещенных иностранными спекулянтами в ОВГЗ.

Кстати, еще 5 марта американский инвестиционный банк Morgan Stanley разослал своим клиентам отчет, в котором рекомендовал продавать украинские активы, которые расценил рисковыми из-за смены правительства Украины.

Вторая причина – сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), которое находится сейчас под вопросом. «На мировых рынках пошел эффект домино. Сценарий мирового кризиса становится базовым. Нам в любом случае было бы больно. Для уменьшения эффекта кризиса на экономику в такой момент для Украины критически важна поддержка МВФ. Мы же делаем все наоборот. Срываем сотрудничество в тот момент, когда оно нам нужно больше всего», – считает инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Как известно, пару дней назад издание Bloomberg сообщило, что переговоры Украины с МВФ о $5,5 млрд кредита откладываются в связи со сменой правительства. Задерживается на месяцы, пишет издание.

В этой связи обращает на себя внимание интересное сообщение от депутата Верховной Рады (фракция «Слуга народа») Александра Дубинского. «Представители МВФ в неофициальной коммуникации сообщили премьеру Шмыгалю, что кредита не будет. В мае вероятен дефолт», – написал депутат в Facebook. Затем он удалил свое сообщение без всяких пояснений. Но слово – не воробей…

Кстати, 6 марта инвестиционная компания Concorde Capital выпустила аналитический отчет, в котором говорится, что компания не видит возможности для получения транша МВФ в 2020 году.

Наконец, третья причина – непривычно большая «дыра» в бюджете. «За два месяца 2020 года бюджет недовыполнен по доходам более чем на 17 млрд грн. В предыдущие годы тоже было невыполнение, но в этом году особенно», – заявила пару дней назад глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз.

Минфин по этому поводу сообщил, что главной причиной недовыполнения доходов являются существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года. Новый премьер Денис Шмыгаль в этой связи уже пообещал, что правительство пересмотрит бюджет на 2020 год.

Будет падать. Но не глубоко

В связи со всем этим, прогнозы большинства экспертов в отношении будущего курса гривны сдержанно пессимистические. «Пока все говорит о девальвационных ожиданиях курса гривны», – сказал управляющий директор инвестиционной компании Dragon Capital Денис Мацуев. «Курс гривны к доллару к концу марта будет составлять 27 грн за доллар», – сообщил Александр Дубинский.

«Курс доллара продолжит рост. Ясно одно – мы в ближайшее время пройдем отметку в 26 грн за доллар. Тем более, что новый премьер говорил о проблеме, которую формирует высокий курс гривны. Но падение украинской валюты до 30 грн за доллар маловероятно, поскольку Нацбанк будет снижать волатильность (колебания) курса», – считает аналитик финансовой компании «Альпари» Максим Пархоменко.

«Мы сегодня имеем плавающий курс, который определяется рынком. Мы сегодня наблюдаем, что Нацбанк сглаживает эти колебания курса. Будет ли [дальнейшее] ослабление гривны в сложившихся условиях – трудно сказать. Но да, возможно, ослабление будет», – отметил член совета Нацбанка Василий Фурман.

Кстати, в госбюджете на 2020 год расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года в 27 грн за доллар. В последнем прогнозе МВФ говорится, что к концу 2020 года курс доллара в Украине составит 27,72 грн за доллар. По версии международного кредитного агентства Standard&Poor's Global Ratings, курс в 2020 году будет 27,5 грн за доллар.

Пока ситуация не выходит за границы этих прогнозов и расчетов. Но все может очень быстро измениться. Предпосылки для этого есть…