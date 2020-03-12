Сводка из зоны ООС за 11 марта: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 2 обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). 11 марта в результате обстрелов со стороны НВФ 1 военнослужащий Объединенных сил был ранен. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы:

рядом с Песками – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Гнутово – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «армия Киева за минувшие сутки 11 раз нарушила режим тишины. Общее количество примененных боеприпасов – 125 единиц. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселков шахты "Трудовская", Александровка и Жабичево, села Михайловка, Донецкого аэропорта, на горловском направлении – поселок Гольмовский, на мариупольском – окрестности села Петровское. При обстрелах применялись ракетные комплексы, минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на период публикации материала не обнародовали.