Красный Крест направил более 137 тонн помощи на неподконтрольный Донбасс

Международный комитет Красного Креста направил на временно неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса 137,5 тонн гуманитарного груза в состав которого вошли продукты и средства гигиены. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали 7 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены продуктовые и гигиенические наборы. В целом оформлен груз весом 137,5 тонны», – сказано в сообщении.