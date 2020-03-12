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Красный Крест направил более 137 тонн помощи на неподконтрольный Донбасс

12.03.20 09:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Международный комитет Красного Креста направил на временно неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса 137,5 тонн гуманитарного груза в состав которого вошли продукты и средства гигиены. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали 7 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены продуктовые и гигиенические наборы. В целом оформлен груз весом 137,5 тонны», – сказано в сообщении.

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