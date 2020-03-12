Коронавирус: Скорая помощь на Донетчине работает в режиме повышенной готовности

Более 170 бригад экстренной медицинской помощи в Донецкой области работают в режиме повышенной готовности на случай эпидемии коронавируса. Количество вызовов увеличилось на 5-7% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил директор Донецкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Кияшко, передает «Восточный проект».

«Подобный режим мы переживаем в отношении эпидемии острых респираторных вирусных заболеваний каждую зиму. Пока ситуация особо не отличается, кроме психологического восприятия людьми, потому что коронавирус – это особый вирус, и о нем не все еще известно. У населения настороженность очень большая», – отметил Кияшко.

Игорь Кияшко

По его словам, все вызовы с большой температурой принимаются, туда выезжают бригады экстренной медицинской помощи. Статистика показывает, что стало на 5-7% вызовов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Игорь Кияшко пояснил, что в Донецкой области определены 2 стационара в инфекционных лечебных учреждениях, куда госпитализируются больные с подозрением на коронавирусную инфекцию. В северном регионе – это Константиновская инфекционная больница, а в южном регионе области – это инфекционное отделение Мариупольской больницы скорой медицинской помощи.

«Но в принципе, любой инфекционный стационар может принять таких больных, оказывать адекватную помощь, проводить диагностику. Все звенья этого процесса работают в тесном контакте — и "скорая помощь", и центры первичной медико-санитарной помощи. Бывают случаи, когда в ночное время "скорая" по приезду на вызов предприняла все необходимые действия для оказания помощи пациенту, а потом мы обязательно информируем об этом семейных врачей. Утром пациента посещает семейный врач, его патронируют, наблюдают за динамикой развития заболевания. Ведь далеко не все больные готовы ехать в стационар, многие отказываются», – говорит Кияшко.

Он уточнил, что среди 179 действующих бригад «скорой помощи» выделены 4 для транспортировки пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Это бригады выездной экстренной консультативной специализированной помощи, которые базируются в Краматорске. Они лучше оснащены и подготовлены для длительной транспортировки тяжелобольных с коронавирусной инфекцией, если такие будут. Но в то же время каждая бригада имеет средства индивидуальной защиты, которые сертифицированы и рекомендованы Минздравом, обучена их правильному использованию.

«Каждая бригада, которая повседневно оказывает помощь нашим людям, знает как себя вести. И на вызов мы присылаем ближайшую бригаду, мы не будем ждать, любая бригада "скорой помощи" качественно выполнит свою работу. Но на самые тяжелые случаи у нас выделены специальные бригады», – добавил Игорь Кияшко.

По словам фельдшера Алины Мищук, в каждой машине "скорой помощи" есть защитный костюм, который включает в себя бахилы с двойной подошвой, рубашку, штаны, халат, защитную фильтр-маску повышенной защиты, шлем, перчатки. Также медработникам выданы специальные очки.

Медиков обеспечили средствами защиты

«Костюмы эти одноразовые, и после использования, т. е. после перевозки пациента с подозрением на коронавирус, утилизируются. А в автомобиле "скорой помощи" проводится санобработка. Такие костюмы имелись всегда, но их используют в случае необходимости», – рассказала фельдшер.

В диспетчерской службе пояснили, что в данное время разработан специальный алгоритм приема вызова от больных с высокой температурой, чтобы как можно раньше выявить, что пациент может быть с подозрением на коронавирусную инфекцию и отправить на вызов подготовленную бригаду.

Отметим, в Донецкой области были зафиксированы несколько случаев подозрения на коронавирусную инфекцию, которые не подтвердились.