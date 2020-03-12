В переходном режиме: Глава института нацпамяти рассказал о декоммунизации неподконтрольного Донбасса

Имплементация законодательства о декоммунизации на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса и Крыма после их деоккупации должна иметь переходный характер. Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович, передает «Интерфакс – Украина».

«Сейчас активно обсуждают проекты переходного правосудия для регионов, которые будут интегрированы назад после деоккупации. Соответственно, я думаю, что имплементация законодательства о декоммунизации должна тоже иметь какой-то переходный режим», – сказал Дробович.

По его словам, власть должна иметь наработанные решения и рекомендации, как работать с публичным пространством на временно неподконтрольных территориях.

«Очевидно, что наиболее откровенные элементы коммунистической пропаганды в ближайшее время после деоккупации должны быть изъяты из публичного пространства. Но все равно, у нас должны быть разработаны такие механизмы, чтобы это было цивилизованно, разумеется, правильно проговорено с обществом. Мы не можем это делать без соответствующей дискуссии, иначе это может привести к общественному взрыву», – подчеркнул глава УИНП.

Что касается закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» в целом, он отметил, что «это хороший и качественный закон, и его достаточно, чтобы выполнять нормы».