«Вольфсбург» – «Шахтер»: Превью матча

В первой игре 1/8 финала Лиги Европы ФК «Шахтер» сегодня, 12 марта, на выезде встретится с «Вольфсбургом». Матч на «Вольфсбург Арене» начнется в 22:00, сообщает пресс-служба «горняков».

«Шахтер» отправился в Германию за день до поединка. Из-за ситуации с коронавирусом встреча с «Вольфсбургом» пройдет при пустых трибунах. Для «горняков» это уже не первый случай, когда в еврокубках приходится играть без зрителей. В 2005 году так было с «Интером» на «Джузеппе Меацца» в квалификации Лиги чемпионов, в 2018-м – с «Лионом» во Франции. Оба раза причиной являлось наказание соперника за поведение болельщиков.

«Оранжево-черные» прилетели в Германию без Тараса Степаненко – один из лидеров команды пропустит ближайшие матчи из-за операции на мениске. Продолжает восстанавливаться и Манор Соломон. Луиш Каштру взял в Вольфсбург 24 футболиста. Учитывая плотный календарь, «горняки» после поединка Лиги Европы планируют сразу отправиться в Запорожье, где будут восстанавливаться и готовиться к ближайшей игре чемпионата с «Зарей» (15 марта).

«Вольфсбург» – один из трех представителей Германии в 1/8 финала Лиги Европы. «Волки» финишировали вторыми в группе с бельгийским «Гентом», французским «Сент-Этьеном» и украинской «Александрией», а в первом раунде плей-офф сломили сопротивление шведского «Мальме» (2:1 дома, 3:0 на выезде). Команда не проигрывает уже 8 матчей во всех турнирах. Самое недавнее поражение подопечные Оливера Гласнера потерпели 25 января дома от «Герты» (1:2), после чего 5 раз победили и трижды закончили свои встречи вничью.

«Вольфсбург», как и «Шахтер», не избежал кадровых трудностей. Последнее время в лазарете провел капитан Джошуа Гилавоги. Проблемы с бедром у правого защитника Кевена Мбабу, а его конкурент по позиции Виллиам надолго выбыл из-за разрыва крестообразной связки, поэтому в оборону в недавней игре с «Лейпцигом» (0:0) был смещен вингер Ренато Штеффен.

Команды ранее никогда не встречались. В то же время «Вольфсбург» – уже 10-й соперник «Шахтера» из Германии. С немецкими клубами «горняки» провели 22 поединка (7 побед, 8 ничьих, 7 поражений).