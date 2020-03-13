В Славянске производят уникальные тандыры (Фото)

В Славянске Виктор Курбатов производит уникальные тандыры. Об этом сообщает пресс-служба Славянского городского совета.

Мастер работал на местном керамическом предприятии. В конце 2013 года он решил освоить производство тандыра – восточной печи. Тандыр, по его словам, имеет специальную конструкцию, благодаря чему для его разжигания требуется минимальное количество дров. Главная особенность тандыра – аккумуляция тепла стенками, и в результате продукты пропекаются.

Чтобы усовершенствовать процесс изготовления, потребовалось около 5-ти месяцев. «Чтобы сделать тандыр, одних знаний керамического дела мало, надо еще и овладеть кузнечным искусством. Пришлось пройти обучение у мастеров – кузнецов города Новоград-Волынский – рассказывает керамист.

Закупив специальные приспособления и механизмы, Виктор приступил к работе. Сложа руки сидеть не пришлось: заказы поступали с завидным постоянством. А потом начались военные действия. Чтобы не рисковать жизнями членов своей семьи, мужчина вывез к родственникам в Харьковскую область жену с детьми.

Когда же Славянск освободили и над городом снова поднялся флаг Украины, семья вернулась. Мужчина продолжил начатое дело. Только заказов стало в разы меньше. Пришлось снова нарабатывать клиентов.

Виктор Курбатов рассказал и о том, как происходит процесс создания тандыра. Основой для него выступает шамотная глина специального состава, который сегодня добывают в городе Славянск.

«Сначала готовят материал из смеси хорошей глины и шерсти или других крепких волокон для того, чтобы нагретая смесь не трескалась, затем необходимо подождать, пока глина не станет похожей на пластилин... Процесс изготовления тандыра длится почти месяц; во-первых, это сушка тандыра, во-вторых, после сушки тандыр ставится в печку... После чего тандыр обрамляется ковкой», – сообщил керамист.

Сегодня он производит различные тандыры – все они рассчитаны для домашнего пользования. Основной рынок сбыта – Украина. Восточные печи, созданные в Славянске, уже выехали в Киев, Одессу и Львов.

В будущем предприниматель планирует расширить рынок сбыта продукции, усовершенствовать процесс изготовления тандыра, используя новые технологии в дизайне.