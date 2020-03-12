Одним ударом: Мариупольчанка убила супруга

48-летнюю жительницу Мариуполя подозревают в нанесении смертельного ножевого ранения своему гражданскому супругу. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В субботу, 7 марта, в полицию поступило сообщение от местной жительницы о смерти мужчины, с которым она состояла в гражданском браке. На месте происшествия работали правоохранители.

«В результате следственных действий было установлено, что в тот же день в одном из домов Левобережного района сожители вместе распивали алкогольные напитки, после чего между ними возникла ссора. Во время конфликта женщина схватила нож и ударила им в грудную клетку своего 58-летнего мужа. От полученных травм пострадавший скончался на месте», – рассказали в пресс-службе.

Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.