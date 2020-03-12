Представления людей отличаются от правды: Стартуют съемки второй части фильма о событиях в Иловайске

Творческая группа фильма «Иловайск 2014. Батальон "Донбасс"» начинает съемки 2-й части военного экшна: о судьбе пленных украинских военных после «зеленого коридора». После показа 1-й части зрители постоянно задавали вопрос о том, когда будет продолжение. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 марта, во время брифинга, посвященного старту работы над продолжением истории о событиях в Иловайске в 2014-2015 годах, рассказал генеральный продюсер, автор фильма и соавтор сценария «Иловайск 2014. Батальон "Донбасс"», сценарист фильма «Иловайск 2014. "Бишут"» Тарас Костанчук.

Как рассказал Костанчук, в разных областях Украины после показов фильма о событиях в Иловайске зрители постоянно задавали вопрос о том, что же дальше случилось с главными героями. И только через полгода, после прочтения книг побратимов с воспоминаниями, а таких, по его словам, вышло несколько, появилось решение создать продолжение.

Генеральный продюсер отметил, что представления людей, общества о том, что было в плену, как осуществлялись обмены, очень отличаются от правды. «Те обмены, которые проходили уже потом, в 2016-2017 годах, не говоря уже о 2018-2019 годах, они кардинально отличались от обменов пленными, которые были в 2014-2015 годах. Когда основную массу мы обменивали на, так сказать, низовом уровне – на уровне командиров "рот" псевдореспублик и наших добровольческих батальонов», – сообщил он.

Это были, по его словам, самые тяжелые времена, все было хаотично. «Родители, жены, дети побратимов были в шоковом состоянии, были в отчаянии, не знали, где они, живы ли они, ранены или нет…», – рассказал сценарист фильма «Иловайск 2014. "Бишут"».

«Это все побудило меня сесть и начать писать. Я сел и начал писать о том, что происходило в то время, в те годы, именно конкретные эпизоды. Сузилось все это к одному эпизоду, обмену конкретному, который показывает, как это тогда происходило», – добавил он.

Костанчук считает, что привлечение известных личностей, актеров поможет привлечь внимание большого количества людей к этим событиям. По его мнению, важно, чтобы эти события оставались в памяти людей, в памяти будущих поколений.