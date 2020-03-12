Донецкая область – на втором месте по размеру средней пенсии в Украине, – отчет ПФУ

В 2019 году органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) обеспечили пенсионные выплаты 11,3 млн граждан на общую сумму 413,0 млрд грн. Средний размер пенсии составил 3083 грн. При этом у жителей Киева и Донецкой области – самые высокие средние пенсии в Украине. Такие данные приведены в отчете о работе и исполнении бюджета ПФУ в 2019 году.

В документе отмечается, что за прошлый год назначено 378,8 тыс. новых пенсий.

«В результате проведенных перерасчетов средний размер пенсионной выплаты по состоянию на 1 января 2020 года составил 3 082,98 грн, что на 437,32 грн (на 16,5%) больше по сравнению с 1 января 2019 года (2 645,66 грн)», – говорится в отчете.

Минимальная пенсия по возрасту при этом увеличилась с 1497 грн до 1638 грн.

Большинство пенсионеров получают пенсионные выплаты в размере от 1501 грн до 2000 грн – 3 949,5 тыс чел. (34,8% из общего количества пенсионеров) и от 2001 грн до 3000 грн – 3 872,8 тыс человек (34,2%).

Данные отчета ПФУ

Пенсию в сумме более 10 тыс. грн получают 259 519 пенсионеров (2,3%). В то же время минимальную пенсию в сумме до 1500 грн получают 80 046 человек или 0,7%.

Самые высокие пенсии в Украине получают судьи – в среднем их выплаты составляют 28,7 тыс. грн. На втором месте, с большой разницей в размере пенсий – военнослужащие (средняя пенсия 4,6 тыс. грн). Самые низкие пенсии – по инвалидности и социальные: 1,9 тыс. грн и 1,4 тыс. грн соответственно.

В разрезе регионов самые высокие средние пенсии в Украине у жителей Киева и Донецкой области: 4251 грн и 4003 грн соответственно. Меньше всего средние пенсии у жителей Закарпатской области – 2463 грн.

Общие расходы на пенсионные и другие запланированные выплаты в 2019 году составили 435,9 млрд грн, что на 77,3 млрд грн, или на 21,6% больше прошлого года.

Собственные поступления Пенсионного фонда по сравнению с предыдущим годом выросли на 39,7 млрд грн, или на 19,6%.