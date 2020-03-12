На Луганщине мотоциклист погиб из-за столкновения с легковушкой

На Луганщине в результате ДТП, которое произошло 8 марта, погиб мотоциклист. Правоохранители ищут свидетелей аварии. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

По информации пресс-службы, 8 марта около 12 часов, на автодороге Р-66181 в с. Белая Гора (Попаснянский р-н) столкнулись автомобиль «ВАЗ-21114» и мотоцикл «Suzuki» GSR600. В результате аварии водитель мотоцикла получил телесные повреждения от которых умер на месте ДТП.

Правоохранители проводят досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 УК Украины.

«Убедительная просьба к лицам, которые являются очевидцами или владеют какой-либо информацией о данном ДТП, или двигались на собственном транспорте в указанное время в районе места ДТП, обратиться в СУ ГУНП в Луганской области по адресу: г. Северодонецк, ул. Вилесова, 1, или позвонить по телефону 102», – обратились в полиции.