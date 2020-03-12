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На севере Донетчины создадут 50 рабочих мест благодаря грантам для бизнеса

12.03.20 11:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На севере Донецкой области создадут не менее 50 новых рабочих мест в рамках грантовой программы на открытие, восстановление и расширение микро-, малых и средних предприятий Донецкой и Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Творческого центра ТЦК.

«11 марта 2020 года в Краматорске Донецкой области были подписаны грантовые договоры в рамках второго конкурса грантов на открытие, восстановление и расширение микро-, малых и средних предприятий Донецкой и Луганской областей. Во время мероприятия администратор грантового конкурса БФ "Творческий центр ТЦК" предоставил консультационную поддержку участникам конкурса грантов по использованию благотворительного гранта и отчетности по проекту», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что безвозвратная финансовая помощь была оказана для создания рабочих мест для внутренне перемещенных лиц и местного населения Донецкой и Луганской областей.

Всего на севере Донецкой области были подписаны 22 соглашения и в результате внедрения бизнес-проектов прогнозируется создание 50 новых рабочих мест.

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