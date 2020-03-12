Вторая часть фильма о событиях в Иловайске: Актриса поделилась мнением

Актриса, телеведущая, общественная активистка Римма Зюбина высказала мнение о фильме «Иловайск 2014. Батальон "Донбасс"», а также сказала, что «абсолютно счастлива» от того, что будет участвовать в новом проекте – продолжении истории. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 марта, во время пресс-брифинга, посвященного старту работы над продолжением истории о событиях в Иловайске в 2014-2015 годах, рассказала сама Зюбина.

По словам актрисы, она считает, что культура и искусство не могут быть вне политики. После аннексии Крыма Зюбина отказалась сниматься в российских проектах.

Также она высказала мнение касательно снятого фильма о событиях в Иловайске. «Мне фильм показался очень правдивым и честным. У меня не было никаких вопросов ни к актерской игре, ни к сюжету, ни к диалогам – они не выглядели искусственно», – отметила актриса.

Кроме того, она сообщила, что фильм был снят без поддержки Госкино.

Римма Зюбина также сказала, что «абсолютно счастлива» от того, что будет участвовать в новом проекте.

Напомним, творческая группа фильма «Иловайск 2014. Батальон "Донбасс"» начинает съемки 2-й части военного экшна: о судьбе пленных украинских военных после «зеленого коридора».