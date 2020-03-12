«Национальная Платформа примирения и единства» объединит профессионалов, выступающих за мир, – Черенкова

«Национальная Платформа примирения и единства» (НППЕ) призвана объединить профессионалов из всех спектров жизни для восстановления мира в Украине и урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом «Донецким новостям» рассказала конфликтолог и специалист по международным отношениям НППЕ Марина Черенкова в рамках презентации Платформы, которая прошла сегодня, 12 марта, в Киеве.

Она пояснила, что «Национальная Платформа примирения и единства» – это не политическая партия, не общественная организация, это объединение людей для достижения единой цели.

Цель Платформы – консолидировать усилия специалистов из разных сфер, выступающих в риторике «за мир». «За 6 лет войны в Украине появилось множество профессионалов, специалистов, которые занимаются проблемой диалога, медиации, переходным правосудием, гуманитарными направлениями и др. И пришло время объединить всех нас, так как до сегодняшнего дня не было единого центра координации. Мы ни в коем случае не навязываем координацию, свою повестку дня. Мы просто предлагаем найти даже не компромисс, а консенсус – найти общую точку мнений, и от нее двигаться дальше всем вместе», – сказала Черенкова.

К консолидации приглашаются государственные институты всех ветвей власти, реальный сектор экономики, общественные организации как гражданский спектр, а также эксперты от академического сообщества. «Все эти секторы должны соединиться, чтобы дать качественный продукт. И этот продукт мы отдаем государству в виде разработанной политики, программ, проектов, идей… На первом этапе консолидации мы составим карту, в которой отразим лучшие организации, профессионалов по тем или иным направлениям, которые решат с нами работать. Второй этап – по направлениям создадим площадки для диалога. А потом мы уже все вместе разработаем план работы», – дополнила конфликтолог.

В частности, сама Марина в рамках НППЕ будет заниматься привлечением и координацией работы лучших в стране конфликтологов и медиаторов, а как специалист по международным отношениям – «работаю над привлечением лучших специалистов, которые работали в вооруженных конфликтах по всему миру».

Отвечая на вопрос, почему к этой идее консолидации пришли только сейчас, эксперт ответила: «Для этого встречный вопрос: почему только сейчас в Станице Луганской сделали мост для перехода через линию разграничения – чтобы мирные граждане, пенсионеры, дети, лица с инвалидностью не карабкались по разбитой лестнице? Почему для этого понадобилось 5 лет (мост был открыт 20 ноября 2019 г., – ред.)?».

«Национальная Платформа примирения и единства» пока еще официально не зарегистрирована, в связи с тем, что еще не определен состав участников. «Платформа открыта для участия, для присоединения к ней. Как только мы увидим, кто к нам присоединяется, как люди хотят с нами работать, в каком формате – тогда мы все вместе решим, как мы будем регистрироваться или, как сейчас модно говорить, институциализироваться», – пояснила Черенкова.

Она акцентировала, что на данном этапе НППЕ финансируется исключительно за личные средства ее команды. «Мы не приняли ни одной копейки ни от одного иностранного или местного донора», – заключила конфликтолог.