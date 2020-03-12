В Украине останутся открытыми 49 пунктов пропуска через госграницу, – Криклий

В Украине в связи с карантинными мероприятиями по предотвращению распространения коронавируса оставят действующими 49 пунктов пропуска через государственную границу. Об этом сегодня, 12 марта, на брифинге заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает кореспондент «Донецких новостей».

По словам министра, список 49 пунктов пропуска, которые будут действовать в период карантина, в ближайшее время обнародуют на сайтах Государственной пограничной службы, Минифраструктуры и Министерства иностранных дел.

«Мероприятия по ограничению пунктов пропуска логичны. Так нам будет легче проводить проверку въезжающих и иностранцев, проводить мероприятия по обеспечению безопасности. Лучше осуществлять контроль и термальный скрининг», – отметил Криклий.

Глава Мининфраструктуры также сообщил, что ограничений в работе транспорта в Украине не предусматривается, но будут усилены меры дезинфекции подвижного состава «Укрзализныци», вокзалов, мест скопления людей.

Криклий добавил, что в аеропорту «Борисполь» по ускоренной процедуре закупят и установят инфракрасное оборудование для измерения температуры. Кроме того, авиаперевозчики временно закрывают часть рейсов в Италию, приостановлено авиасообщение с Китаем, Ираном, рассматривается ограничение авиарейсов с Германией и Францией.