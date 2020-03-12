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В «ЛНР» заявили, что введут термометрический контроль на КПП

12.03.20 12:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» на КПП в районе Станицы Луганской введут обязательный термометрический контроль. Об этом сегодня, 12 марта, сообщают местные интернет-ресурсы.

Как уверяют в «ЛНР», «в целях недопущения завоза на территорию республики коронавируса COVID-19 будет введен обязательный термометрический контроль в пункте пропуска у Станицы Луганской».

Термометрические мероприятия начнут проводить «в ближайшее время». В «республике» утверждают, что для этого все подготовлено, на КПП дежурят медики и «скорая помощь».

Напомним, в «ДНР» заявили, что на КПП не будут измерять температуру всем пересекающим линию соприкосновения.

Также сообщалось, что в «ДНР» 9 марта госпитализировали женщину, прибывшую из Китая – с подозрением на коронавирус.

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