Яценюк: Новый план Путина – заставить Украину легитимизировать российских боевиков на Донбассе

Новый план президента России Владимира Путина – в том, чтобы заставить Украину окончательно легитимизировать российские вооруженные формирования на Донбассе и превратить мирное урегулирование в бесконечный процесс шантажа и давления со стороны самих россиян и их ставленников. Такое мнение высказал лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.

«По итогам встреч в Минске Дмитрий Козак, эмиссар президента Путина для переговоров с Украиной, анонсирует появление нового переговорного механизма. Эта новая "диалоговая площадка", говорит он, будет включать представителей Нормандского формата и "стороны конфликта"», – отметил Яценюк.

«Нормандский формат уже включает реальные стороны конфликта: Украину как государство, подвергшееся агрессии, Германию и Францию в качестве посредников урегулирования и Россию как агрессора против Украины и нарушителя цивилизованного международного устройства», – подчеркнул политик.

Арсений Яценюк уверен: диалог урегулирования должен происходить с реальным агрессором, а не его марионетками: «Иначе этому процессу не будет конца».

«Судя по словам Дмитрия Козака, новый план Путина состоит в том, чтобы заставить Украину окончательно легитимизировать российских боевиков на Донбассе и превратить мирное урегулирование в бесконечный процесс шантажа и давления со стороны самих россиян и их ставленников», – отметил политик.

По его мнению, согласие официального Киева на такое предложение означает провал мирных намерений президента Владимира Зеленского.

«Вследствие такого согласия мира не будет. Будет очередной и еще более изнурительный процесс установления контроля над Украиной и главой государства», – написал Яценюк.

«Мы хотим настоящего мира и требуем от России выполнения всех ее обязательств. Игры с "новыми инициативами" пусть они оставят при себе. Мошенников надо вовремя останавливать», – подчеркнул политик.