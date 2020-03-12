«Национальная Платформа примирения и единства» будет работать с представителями неподконтрольного Донбасса, – Сивохо

Участники «Национальной Платформы примирения и единства» (НППЕ) в рамках урегулирования конфликта на Донбассе планируют взаимодействовать с общественными организациями, представляющими неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщил инициатор НППЕ, советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо в ходе презентации Платформы, которая прошла сегодня, 12 марта, в Киеве.

«Мы приглашаем всех заинтересованных к серьезному диалогу о том, как начинать работать над разрешением конфликта на Донбассе. Мы хотим создать площадку для всех, кто разделяет наши ценности и готов работать над объединением нашей страны. Мы приглашаем к сотрудничеству всех представителей международного сообщества вместе разрабатывать, обсуждать и корректировать государственную политику, чтобы институты власти могли пользоваться нашими продуктами. Наша Платформа – национальная. Поэтому она открыта для всех, и уже мы успели наработать приличное количество связей», – сказал он.

«Мы хотим, чтобы все помнили – каждая война заканчивается миром. Мир же начинается с переговоров. Война в Украине тоже завершится – вопрос только в сроках. И от нас с вами зависит, будут ли эти сроки затянуты или ускорены. Донбасс – это Украина. Вы же не забыли об этом? Мы – нет», – добавил Сивохо.

Он также отметил, что Платформа планирует обращаться к общественным организациям на неподконтрольных Украине территориях. «Но только к тем, кто занимается гуманитарными вопросами», – акцентировал он.

«Создать мирный хаб в двух вариантах – виртуальный и реальный. "Мирный хаб" – это нейтральное пространство для мирных жителей обеих сторон линии соприкосновения, в котором они смогут общаться, а также вести совместную общественную работу и получать административные услуги. Какой мирный хаб, где и как он будет создаваться – это решать мы будем вместе. Мы хотим, чтобы каждый участник нашей платформы чувствовал себя собственником процесса этой инициативы», – заключил советник секретаря СНБО.

Как сообщалось ранее, НППЕ призвана объединить профессионалов из всех спектров жизни для восстановления мира в Украине и урегулирования конфликта на Донбассе. на данном этапе НППЕ финансируется исключительно за личные средства ее команды.