Алкоголь и сигареты: В штабе ООС рассказали о зафиксированных фактах торговли без лицензий (Фото)

В Лисичанске (Луганская обл.) сотрудниками мобильной группы представителей правоохранительных органов из состава Объединенных сил на территории Центрального рынка установлен факт торговли подакцизными товарами (пивом, слабоалкогольными и табачными изделиями) без соответствующих лицензий. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как рассказали в пресс-центре, по результатам проведенных мероприятий, из незаконного оборота изъяты пиво и слабоалкогольные напитки в количестве 267 бутылок на сумму 7,3 тыс. грн и табачные изделия различных наименований в количестве 5676 пачек на сумму 196 тыс. 900 грн. Общая ориентировочная сумма изъятых товаров подакцизной группы составляет 204,3 тыс. грн.

Кроме того, в одном из продуктовых магазинов Марьинского района (Донецкая обл.) силовиками из состава Объединенных сил в ходе оперативно-профилактических мероприятий установлен факт осуществления предпринимательской деятельности по сбыту алкогольных и табачных изделий без разрешительных документов.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты алкогольные напитки в количестве 804 единицы на сумму 49 тыс. 300 грн и табачные изделия в количестве 663 пачки на сумму 26 тыс. 400 грн.

В обоих случаях в отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 Кодекса Украины об Административных правонарушениях.